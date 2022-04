TikTok: "Trabajo haciendo nada", empleada de Amazon rompe internet

En definitiva, “trabajar haciendo nada” suena a un empleo sacado de una película. Pero para algunas personas puede ser realidad, aunque solo en ocasiones. Ese es el caso de una empleada de Amazon que rompió el internet al compartir en TikTok un día en su vida laboral.

TikTok es una red social donde puedes encontrar cualquier tipo de videos. Entre ellos, hay quienes documentan actividades que realizan en su vida cotidiana y que parecen muy simples, pero que terminan sorprendiendo a la audiencia, como lo es una jornada laboral en una de las compañías más grandes del mundo.

Varios usuarios publican experiencias sobre su día a día en el trabajo, y algunas de ellas resultan curiosas, por no decir increíbles, como la historia de la usuaria @keshabgy27, quien compartió a sus seguidores de TikTok que su trabajo consiste en hacer nada. Si quieres saber cómo lo logra, en Tech Bit te lo contamos todo.

La empleada de Amazon que trabaja haciendo nada

Amazon es una de las compañías de comercio electrónico más utilizadas en todo el mundo. Considerando eso podríamos imaginar que la carga de trabajo de sus empleados es pesada. Sin embargo, una colaboradora de la empresa rompió el internet al mostrar que no siempre es así.

“What it's like to work at Amazon to do nothing” (Cómo es trabajar en Amazon haciendo nada) es la frase que llama la atención en la miniatura del video de TikTok, donde también es posible observar a la joven sentada en el piso, mientras solo observa el lugar.

Posteriormente la joven deja ver pequeños clips donde se aprecian algunas zonas de la bodega en la que trabaja, la cual luce vacía y sin movimiento de personal.

De acuerdo con la empleada de Amazon, pasaron 10 minutos desde que llegó al trabajo y aún no tenía actividades para realizar. Lo que llamó la atención de sus seguidores de fue que, al cabo de 20, la joven seguía sin hacer nada.

A manera de broma, la empleada de Amazon preguntó si quizá ¿ya se podría ir a casa? debido a que no tenía nada qué hacer y solo estaba perdiendo su tiempo, además que comenzaba a sentirse impaciente y acalorada.

El video de TikTok ya cuenta con 416 mil vistas, más de 30 mil me gusta y, como era de esperarse, en los comentarios algunos usuarios dijeron sentirse identificados con la empleada de Amazon. Por ejemplo, un usuario que señaló ser “camionero” destacó que en su jornada puede permanecer hasta 4 horas sin hacer nada, pero al fin y al cabo recibe paga.

Otros usuarios destacaron las condiciones en la que la empleada de Amazon realiza su trabajo. Por ejemplo, que debe sentarse en el suelo porque no les ponen sillas; mientras que otros expresaron que bien podría ser el trabajo de sus sueños ya que es como tener dinero gratis pues “te pagan por hacer nada”.

No siempre la empleada de Amazon "Trabaja haciendo nada"

Tras la publicación del video, la empleada de Amazon decidió compartir a sus seguidores de TikTok otro día de su trabajo donde dijo “sentirse agradecida por estar ocupada” haciendo diferentes actividades durante su jornada.

En el segundo video, la joven muestra que al fin ha recibido varios pedidos por lo que su trabajo es acomodar la mercancía en contenedores, empacar y escanear los productos, los cuales serían llevados por un tráiler de la compañía.

La empleada de Amazon destacó que, ese día en particular, la carga de trabajo fue pesada ya que no paraban de llegar órdenes, aunque por problemas con las cápsulas o robots que transportan los artículos, tuvo que moverse a otra estación.

¿Te gustaría tener un trabajo así?