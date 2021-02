TikToker termina en hospital luego de copiar reto "Gorilla Glue", en esto consiste

La plataforma de videos TikTok se ha posicionado como una de las favoritas para chicos y grandes. En la aplicación es habitual encontrar una gran variedad de tendencias y retos, los cuales rápidamente se popularizan entre los usuarios. No obstante, algunos de los retos publicados pueden resultar peligrosos.

Tal es el caso del video que sugiere a los usuarios aplicar pegamento industrial en su pelo. El reto nació por accidente, cuando una joven confundió laca para cabello con Gorilla Glue en aerosol. En De Última te contamos los detalles de este nuevo reto.



Gorilla Glue Girl

Tessica Brown, una joven de Luisiana, cometió la equivocación más grande del mundo al confundir el pegamento industrial Gorilla Glue con laca para pelo. Como resultado, Brown ganó el apodo de Gorilla Glue Girl.

El incidente de Tessica Brown rápidamente se viralizó y miles de personas siguieron el caso de la joven que confundió laca de cabello con pegamento industrial en aerosol. Tras el acontecimiento, Tessica no logró liberar su cabellera y tuvo que someterse a una cirugía, con la cual pudo salvar su pelo.

(Foto: Captura de pantalla @docspice)

Ahora, después de la experiencia de Tessica Brown, se ha viralizado otro caso en TikTok, una usuaria que parece haber recreado la acción de Brow. Se trata de la joven Avani Reyes, apodada Gorilla Glue Copycat.

Gorilla Glue Copycat

Avani Reyes es una creadora de contenido en TikTok que cuenta con más de 497 mil seguidores en su perfil @avanireyes. La joven de 20 años vive en Massachusetts, Estados Unidos.

La tiktoker se describe, en su perfil de TikTok, como transgénero y agrega: “A veces me maquillo. No sé bailar”. Su cuenta de TikTok gira en torno a la belleza y su amor por el café. Sus vídeos acumulan más de 17 millones de likes.

No obstante, lo que más ha llamado la atención en su perfil de TikTok es uno de sus videos, en el cual Avani Reyes aparece recreando el reto viral que realizó Tessica Brown, que consistía en pegarse el pelo con Gorilla Glue.

En el video, publicado hace menos de una semana, Reyes se muestra a la cámara con su pelo rosado cubierto de Gorilla Glue y afirma que no puede pasar el peine por su cabello: “chicos, mi cabello no se peina”, afirmó la joven.

(Foto: Captura de pantalla @avanireyes)

El video rápidamente se viralizó y ya cuenta con más de 4 millones de vistas, 170 mil likes y cerca de 31 mil comentarios, por lo que los usuarios de la plataforma la han nombrado “Gorilla Glue copycat”.

“El nuevo trend es ponerse pegamento”, “No nos sentimos mal por ti”, “Eso debe doler” y “No te vamos apoyar”, son algunos de los comentarios que más me gusta han obtenido y se han posicionado en el video.

Después de compartir el video anunciando que se había pegado el pelo con Gorilla Glue, Avani Reyes subió otro TikTok donde avisa a sus seguidores que va camino al hospital. “Mi cuero cabelludo está ardiendo. Necesito ir al hospital para que me quiten este Gorilla Glue”, comenta la creadora de contenido.

En el mismo video, la joven afirma que ya había intentado remover el pegamento con agua; sin embargo, esto no funcionó. En su siguiente publicación, grabada dentro de un vehículo, se observa a la creadora de contenido llorando, asustada y preocupada por su endurecida cabellera.

Posteriormente, en otro TikTok, Avani comenta que en el hospital no pudieron hacer nada por ella y que, únicamente, le recomendaron aplicarse aceite de oliva, aceite de árbol de té o aceite de coco, para tratar de remover el pegamento de su pelo.

(Foto: Captura de pantalla @avanireyes)

Entonces, en el siguiente video la joven procedió a seguir las indicaciones médicas. “Actualización, el Gorilla Glue no salió. Usé aceite de coco durante media hora y luego me lavé el pelo y todavía tengo Gorilla Glue en la cabeza. Supongo que me voy a quedar calva ”, dijo Avani Reyes a sus seguidores.

En los videos publicados esta semana por Avani Reyes, la joven creadora de contenido compartió que decidió crear una página de GoFundMe, con la intención de recaudar fondos suficientes para someterse a una cirugía y eliminar el Gorilla Glue.

Reyes ha pedido a sus seguidores que la apoyen para poder remover el pegamento de su pelo y aprovechó el espacio en TikTok para agradecer a quienes ya la han apoyado y han realizado donaciones para su cirugía.

Aunque el reto ha mostrado ser doloroso, es la segunda tiktoker que lo ha popularizado en la plataforma y cada vez son más los usuarios que están utilizando el hashtag Gorilla Glue.