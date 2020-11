Tiktok lo hace de nuevo: Channing Tatum podría tener un hermano gemelo

La revolución del momento que ha proporcionado Tiktok a los usuarios, ha permitido que personas alrededor del mundo puedan interectuar de una forma más personalizada a través de vídeos pre grabados, vídeos en vivo, comentarios y mensajería instantenea lo que ha permitido los encuentros más inesperados.

Conoce a Will Parfitt, un joven australiano quien además de sorprender a sus 2.8 millones de seguidores en Tiktok con su parecido extraordinario al actor Channing Tatum, es también un icono del striptease, tal como el personaje de Tatum en la película Magic Mike. En sus cuentas de redes sociales, promociona su sitio web de striptease bajo el nombre de "Magic Man".

Aunque el parecido es increíble, nadie ha confirmado un lazo familiar entre ambos. Parfitt trabaja como modelo, stripper e incluso ha lanzado marcas personales.

En cada publicación, sus seguidores expresan el incríble parecido que comparte con el actor estadounidense conocido por su participación en películas como Step Up, G.I Joe: The Rise of Cobra, Dear John, The Vow, Magic Mike, Jupiter Ascending, entre otras más.