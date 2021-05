Tiktoker engaña a su mamá con ir a ver a Chayanne... y la lleva a vacunarse contra Covid-19

El virus del SARS-CoV-2 empezó a esparcirse por todo el mundo hace más de un año. Aunque comenzó a causar estragos en todos los países, una gran parte de la población se ha mostrado renuente a creer en la existencia del nuevo coronavirus o a vacunarse.

En meses recientes, los cibernautas comenzaron a bromear sobre acusar a sus mamás con Chayanne, pues muchas personas mayores estaban reacias a recibir la vacuna. Cabe resaltar que Chayanne es uno de los cantantes favoritos de las mexicanas, quienes suelen bromear que el cantante puertorriqueño es el verdadero padre de sus hijos. Pero este meme cobró vida.

Jesús Medina, mejor conocido como Medinna, ha ganado popularidad en redes sociales en las últimas horas, después de llevar a su mamá a vacunar con engaños este sábado. En un intento porque su madre recibiera la vacuna contra el COVID-19, el cantante le dijo que la llevaría a un concierto de Chayanne en Monterrey, sin embargo, llevó a la mujer a un centro de vacunación con la ayuda de su hermana Teresa, quien grabó el video.



Nelly, la madre de Medinna y quien cuenta con 55 años de edad, se muestra molesta, decepcionada y nerviosa cuando se entera de que está a punto de recibir la vacuna y hasta se persigna antes de recibir la inyección. Al final, la mujer se ve molesta, pero un poco más tranquila.

“Mi mamá es la fanática número uno de Chayanne. Siempre que decimos que es nuestro papá se ríe y todo. Siempre que viene a la ciudad ella va a los conciertos”, comenta el tiktoker y cantante amateur en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Mi mamá, como algunos otros papás, no creía en la vacuna, que por los efectos secundarios, que porque está muy reciente, que no ha pasado mucho tiempo como para saber si era efectiva, etc. Entonces mi hermana Teresa y yo decidimos registrarla sin que ella se diera cuenta en la página del gobierno, sacamos el turno y se nos ocurrió decirle que Chayanne estaba en Monterrey en un restaurante”, Medinna recuerda entre risas.

“Y pues mi mamá se subió al carro encantada y como vio que había mucha fila sí pensó que Chayanne estaba aquí. Llegando al centro de vacunación, que coincidentemente estaba cerca de la plaza, pues le dijimos: ‘No, ma. No está Chayanne, te vamos a vacunar.’ Mi mamá se enojó, pero al final entendió que era por su bien.”

Los hermanos se vieron forzados a mentir, pues su madre se mostraba renuente a la vacuna: “de cierta edad en adelante la enfermedad del COVID es un poco más riesgosa, entonces mi hermana y yo dijimos 'no sabemos cómo le vamos a hacer, pero tenemos que vacunarla'” y añadió que su mamá siempre lo "ha apoyado mucho en eso de la música y tenerla a mi lado el mayor tiempo posible es una bendición”.