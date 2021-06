Tiktoker se vuelve viral al mostrar su cuarto "tercermundista"

No cabe duda que las redes sociales son una gran herramienta de comunicación y entretenimiento, tal es el caso de TikTok. La cual ha servido para que miles de usuarios compartan diferentes videos.

TikTok es una red que se lanzó en 2016 y es originaria de China, a través de ella se pueden crear diversos contenidos, algunos de ellos se han vuelto virales y han sido tendencia por varias semanas.

Un ejemplo de ello es el video de un joven mexicano, quien se volvió viral por mostrar cómo es su cuarto, al que denomino “tercermundista”. En Techbit te compartimos el video y te contamos los detalles.

Hace unos días un joven tiktoker mexicano de 21 años con nombre de usuario carax._a se hizo viral por compartir en su cuenta un video en el cual enseña cómo es su habitación. El chico comienza el video explicando que se unió al “trend” de mostrar cosas “tercermundista” que tiene en su cuarto.

Carax inició con resaltar que su foco cuelga y no se encuentra de manera fija en el techo, además de que comparte el cuarto con su hermana, por lo cual tienen una litera. También resaltó que sólo dos paredes están aplanadas.

Durante el video relató que no tenían enchufe así que decidió conectar una extensión al socket para conectarla a un tablero con dos contactos, que realizó como un trabajo de la secundaria. Asimismo, su ventana es poco común ya que no abre ni cierra de manera tradicional, el joven le puso dos chinchetas para que funcionara.

De igual modo mostró dos cosas que hay en su cuarto a las cuales considera como “mexicana” más que ser “tercermundista”. Carax comentó que tiene un perro por lo cual su bote de basura es flotante, con un hilo y chincheta lo colocó en una mesita. Otra cosa que considera “mexicana” es la pañalera de su mascota, esta es una bolsa de plástico y en ella guarda sus ropa y accesorios.

El video ya supera las dos millones de vistas y cuenta con más de 300 mil likes y 4 mil comentarios. Carax se volvió viral por este video, sin embargo en su cuenta tiene más 50 video y rebasa los 350 mil seguidores.

Tras recibir diversos comentarios, tanto en contra como a favor, compartiendo que algunos de sus seguidores tienen un cuarto “tercermundista” muy similar. El joven en otro video de TikTok tuvo que aclarar que no puede hacer algún cambio o modificación ya que rentan y no le es permitido. También compartió que se baña a jicarazos y resaltó “no me da vergüenza decirlo, ni tendría porqué darme vergüenza. Pena robar o hacer algo ilícito”.

A su vez Carax señaló que lo más importante para él es el apoyo y amor de sus padres, hermana y novia. De igual forma aclaró que para él es más valioso tener el soporte familiar, estudiar medicina en una de las mejores universidades del país y ser una buena persona. Por último comentó que lo material sólo es un plus, pero no lo que realmente importa.