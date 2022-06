"Tiras la piedra y te escondes en la ansiedad": Así suena la canción que Nodal le dedicó a J Balvin

Hace unos días Christian Nodal fue comparado con J Balvin por su repentino cambio de 'look'. De hecho, en redes sociales circularon todo tipo de memes haciendo alusión a que 'el Nodal Balvin' existe.

El tema fue viral a nivel mundial e, incluso, el mismo J Balvin se unió a la tendencia, pues publicó una foto de ambos con la descripción: "Encuentra las diferencias". Sin embargo, la comparación no fue del agrado del artista mexicano, quien respondió: "Que yo si tengo talento, carnal".

Balvin aclaró que su publicación era humor, pero a Nodal no le pareció gracioso, así que aseguró que haría una nueva 'titadera' en contra del colombiano. En efecto, la canción fue lanzada este sábado y en ella destaca que: "Hoy me levanté bromista y me tienes que aguantar, no quiero bromear contigo, de ti quiero bromear".

La canción se llama 'Girasol' y, en cinco minutos y cuarenta y un segundos, lanza fuertes adjetivos calificativos contra el paisa: payaso, pretencioso, pendejo, hiprócrita, embustero, entre otros.

"Dice latino gang, pero pisas hasta tu gente. Pa' dar mensajes, mijo, hay que ser coherente. Si tú no eres artísta, al menos sé prudente", destaca uno de los versos de la canción.

Por supuesto, Nodal hizo referencia al intercambio de mensajes que tuvo con Balvin por su parecido, destacando que el paisa se burló de él sin tener en cuenta cómo se sintió o el impacto del mensaje.

"50 millones vieron que te burlabas de mí, cambiando de lugar: ¿eso te gustaría a ti? Todos salimos bellos en las portadas de revista y en las fotos que elegimos pa' subir al 'Insta', Retomaste foto de la prensa, donde salgo peor, donde me da vergüenza, luego preguntaste las diferencias, ente tú y yo, pendejo, es que yo no soy tan mierda".

El intérprete de 'Ya no somos ni seremos' compara las carreras de cada uno y reitera que él si compone sus canciones y que, a diferencia del colombiano, él no hace las cosas solo por dinero.

"Otro chiste malo son los nombres de tus álbum, Jose vibras colores con la energía del diablo", menciona en otra de las rimas.

Por otro lado, Christian Nodal envió una indirecta a Belinda y a su mamá, pues dice que, si ellas quieren, puede suceder algo similar que con el caso de Johnny Depp. Además, destaca que si ser naco es ser feliz, él es el más naco de todos.

"Recuerdas el caso de Johnny Depp, pues bueno, si la innombrable me arma un caso, eso verán de nuevo", y más adelante continúa: "A mí me gustan mis tatuajes, me gusta mi flow, si ser naco es ser feliz, pues claro que lo soy".