“Mi familia fue probadora y todos murieron haciendo su trabajo así como yo lo haré”: la historia que se viralizó en internet 

Humane Society International lanzó un video que se volvió viral en internet este martes. El corto conmueve hasta al corazón más duro, siempre y cuando fije su atención por un momento en su protagonista, un conejo que "cuenta su experiencia en un día de trabajo". ¿A qué se dedica el peludo animal?



Ralph, la estrella de este vídeo no es un conejo común y corriente. Este orejón amigo cuenta su vivencia como un "conejo de prueba", de esos que algunas empresas utilizan para probar los productos que lanzan al mercado, para asegurarse de que sus componentes o la cantidad de estos no dañen la salud de los humanos.

"Estoy ciego de mi ojo derecho y por esta oreja no escucho nada", inicia su exposición, Ralph.



"Tengo la piel afeitada y con productos químicos que arden en mi espalda y algunas otras picaduras, pero no es gran cosa, es decir, me duele cuando respiro o me muevo, pero al final del día está bien, lo hacemos por los humanos, son muy superiores a los animales", sigue en su presentación.



Humane Society International compartió ese corto para hacer conciencia en las personas y pedirles que eviten en la medida de lo posible consumir productos que han sido probados en animales, los cuales son sometidos a dolorosas pruebas que afectan su salud y en muchos casos, su vida.



El relato del conejo sigue "contando" que él proviene de una familia de "probadores" (animales que han sido usados para probar productos).

"Mi papá fue probador, mi mamá, mis hermanos, mis hermanas, mis hijos. Todos probadores y todos murieron haciendo su trabajo, así como yo lo haré", dice a la cámara mientras desayuna antes de partir a un día de trabajo.



Finalmente, el personaje que robó el corazón de muchos terminó con un mensaje directo a miles de personas, agradeciéndoles, irónicamente, por consumir productos que se prueban en animales ya que sin ellos "él no tendría trabajo". Estas palabras las pronuncia entre quejas de dolor por un procedimiento al que acaba de ser sometido.



"Solo me gustaría decirles a todos los que todavía compran cosméticos probados en animales como delineadores de ojos, champú, protector solar, prácticamente todo lo que hay en tu baño... bueno, sin ti me quedaría sin trabajo".