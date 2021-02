Tom Holland remarca que Tobey Maguire y Andrew Garfield no harán cameos en Spider Man 3

Después de que los rumores sobre cameos por parte de los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield en la película 3 del hombre araña se esparcieron a través de la web por los fans, Holland negó esta posibilidad en una entrevista.

"No, no, no. No aparecerán en esta película", explicó el actor británico a un medio internacional. "Bueno, a no se que me hayan ocultado esa información, pero creo que es un secreto muy grande para que me lo oculten", dijo el nuevo arácnido.

Sin embargo, los fans de la saga expresan que no pierden la esperanza de ver a los tres actores juntos en el filme. La trama de la cinta ha sido hermética y hasta el propio Tom expresó que "no tiene ni idea de qué trata la película, a pesar de que ya tiene dos meses rodando".

Spider-Man 3 es una de las películas de superhéroes más esperadas debido al interesante final de su anterior -Spider-Man: Lejos de casa- y además, por los actores confirmados que aparecerán en esta nueva cinta. Entre los más esperados destacan los personajes de Doctor Strange, Electro y Doctor Octopus, interpretados por Jamie Foxx y Alfred Molina, respectivamente.

La esperada película está prevista a estrenarse el próximo diciembre.