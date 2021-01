Top 10 de las mejores canciones electrónicas según ASOT de Armin van Buuren

El programa radial A State of Trance (ASOT) es famoso a nivel mundial porque es conducido nada más y nada menos que por el reconocido DJ nerlandés Armin van Buuren, quien ha sido nominado en cuatro ocasiones como el DJ número uno del mundo.

Desde 2001 Buuren conduce el exitoso programa radial ASOT el cual tiene una audiencia estimada en millones de personas alrededor del mundo.

Este es el Top 10 de las mejores canciones del programa a lo largo de su existencia desde 2001.

10. RAM & Susana - RAMelia

9. Gareth Emery feat. Christina Novelli - Concrete Angel

8. Dash Berlin with Cerf, Mitiska & Jaren - Man On The Run

7. RAM - RAMsterdam (Jorn van Deynhoven Remix)

6. Gouryella - Anahera

5. Armin van Buuren - Communication Part 3

4. Delerium feat. Sarah McLachlan - Silence

3. Gaia - Tuvan

2. DJ Tiesto - Adagio For Strings

1. Armin van Buuren - Shivers