Top Gun: por qué los herederos del escritor que inspiró la existosa película han demandado a los estudios Paramount

La familia del autor israelí que escribió el artículo que inspiró la película Top Gun, protagonizada por Tom Cruise, presentó una demanda contra Paramount Pictures por violación a los derechos de autor luego del estreno de la secuela Top Gun: Maverick el mes pasado.

La familia de Ehud Yonay argumenta que el estudio ya no tenía los derechos sobre el reportaje "Top Guns", de 1983, cuando lanzó el nuevo filme.

Paramount argumentó que la demanda "no tenía méritos" y prometió enfrentarla.

El filme recaudó US$548 millones durante sus primeros diez días de proyección a nivel global.

Tuvo el cuarto fin de semana más taquillero de cualquier producción de la era Covid, siguiendo a las exitosas Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange and the Multiverse of Madness y The Batman.

Derechos de autor

En Top Gun: Marverick Cruise vuelve a interpretar el papel del piloto de la marina estadounidense Pete "Maverick" Mitchell de la película original.

La demanda, presentada ante una corte federal de la ciudad de Los Ángeles por la viuda e hijo de Ehud, argumenta que Paramount no volvió a adquirir los derechos del artículo luego de que estos vencieran según los parámetros del acta de los derechos de autor en EE.UU.

Con la demanda buscan que el estudio los repare por daños no especificados, incluyendo las ganancias que genere la película Top Gun: Maverick.

Según la demanda, la franquicia de Top Gun no existiría sin "los esfuerzos literarios y la prosa y narrativa evocativa" de Ehud.

Vencimiento de términos

La demanda también argumenta que los Yonays informaron a Paramount en 2018 que los derechos que tenían sobre el artículo de Ehud terminarían dos años después.

Agregó que el estudio había perdido los derechos al artículo en enero de 2020.

"Por mucho que Paramount quiera pretender lo contrario, hicieron una secuela de Top Gun luego de perder los derechos", le contó a la BBC el abogado Marc Toberoff, quien representa a los Yonays.

En un comunicado, Paramount aseguró: "Las reclamaciones no tienen mérito y nos defenderemos de manera vigorosa."

Taquilla en la era covid

La abogada de la ciudad de Los Ángeles Mitra Ahouraian le dijo a la BBC que los planes de Paramount eran los de producir Top Gun: Maverick en 2018 y lanzarla en 2019, pero se retrasaron por la pandemia de covid-19.

"Los tiempos van a ser muy importantes en este caso porque la notificación de terminación se envió para que tuviera una fecha efectiva de 2020", explicó Ahourain.

La secuela muestra a Maverick de vuelta en la academia de vuelo como un instructor a cargo de entrenar una nueva generación de pilotos.

La nueva película le dio a la superestrella Tom Cruise su primer fin de semana con $100 millones en taquilla. Anteriormente, su cifra de taquilla más alta en un fin de semana había sido US $64 millones en 2005, con "La Guerra de los Mundos" de Steven Spielberg.

