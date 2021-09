Torres Gemelas: dejaron un vacío también en el entretenimiento

Foto: History

En 1974, cuando apenas se terminaban de construir las torres gemelas, el equilibrista francés Philippe Petit dijo: ”I want to string a wire between the two World Trade Center (quiero colgar una cuerda entre los dos World Trade Center)”, y efectivamente cruzó de azotea a azotea caminando sobre un cable.

Con ese acto se inauguró la relación que tuvieron las torres gemelas con el mundo del entretenimiento a través de series como Friends, cuya historia se desarrolla en Nueva York y cada episodio contenía panorámicas en la que aparecía el WTC.

El atentado terrorista que derribó los edificios el 11 de septiembre de 2001 fue una tragedia humana pero también impactó al mundo del entretenimiento y durante estos 20 años ese vacío se ha profundizado: el cine y la tv perdieron una imagen recurrente y emblemática.

La periodista Molly Raskin, quien participa en el especial de History Los 4 vuelos, y escribió el libro sobre Danny Lewin (considerado la primera víctima de los atentados) relata:

“Nueva York tenía a sus torres gemelas como un ícono de la ciudad. No sé si se acuerdan, pero era una de sus bellezas y mostraba su resiliencia. Recuerdo que hubo muchas películas, muchas imágenes de la ciudad, la famosa imagen del skyline (panorámica aérea) que hubo que recrear porque podía llegar a disparar un trauma en las personas”, dice Molly al recordar también que en la escena de la película del Hombre Araña originalmente se tejía una telaraña entre ambas torres para atrapar un helicóptero.

2,996 víctimas son representadas en la película ¿Cuánto vale la vida?, en la que un abogado busca justicia.

“En ese momento, cuando uno veía esa imagen del skyline, se sentía y era simbólico también ver ese espacio vacío. De hecho generaba un impacto físico en todas las personas y en sus corazones. No sé específicamente cuántas películas tuvieron que remover escenas, pero eso es lo que sentimos”.

La directora Sara Colangelo define el atentado terrorista como un evento que tocó a la gente alrededor del mundo. Por ello considera que su filme ¿Cuánto vale la vida?, que sigue lo que pasó con la indemnización para las familias de las víctimas, es una historia esperanzadora sobre gente unida y que demuestra que se puede trabajar en conjunto.

“Espero que sea una película que el público alrededor del mundo vea, hay algo universal acerca de ella y representa un momento en la historia de Estados Unidos donde la gente de ambos lados de la isla se unieron y trataron de trabajar juntos y trataron de traer de vuelta al mundo. En el momento de total devastación trabajaron juntos”, dice a EL UNIVERSAL.

Las secuelas

Los ataques terroristas que terminaron con miles de vidas impactaron a la sociedad en todos los sentidos, incluso en el entretenimiento. Para los sobrevivientes significó un trauma que 20 años después de los hechos no se ha olvidado, así lo relata Richard Eichen, sobreviviente de la Torre Norte del WTC, y quien brindó su testimonio al documental de History Auge y caída de las torres gemelas.

“Tuve un caso importante de estrés postraumático. Yo hice terapia en el hospital Mount Sinai y hoy en día lo que puedo hacer es reconocer los desencadenantes en términos de sonidos, por ejemplo, cuando hay un sonido fuerte, pero con el paso de los años fueron disminuyendo las consecuencias, pero los primeros años fueron muy difíciles”.



En la vida cotidiana también fue complicado sobreponerse.

“Al subirme a un avión, estaba súper nervioso, cada vez que entraba a un cine o a un restaurante, yo buscaba dos salidas, no sólo la entrada; de hecho tenía pesadillas. Todos los años a estas alturas del año siento que me pongo ansioso, pero lo reconozco y puedo lidiar con ello. Sin embargo, esto es algo que me pasa todos los años y creo que me seguirá pasando el resto de mi vida”.

5 años después de la tragedia, Oliver Stone dirigió World Trade Center, primer filme que recreó la caída.

Memoria visual

A 20 años, la tragedia puede parecer algo lejano para los jóvenes. Aquí una guía en series y películas para entender lo que sucedió.

Antecedentes. Punto de inflexión, la historia de cinco episodios se remonta a los años 80 con los orígenes de Al-Qaeda. Netflix.

Ataque. Los 4 vuelos, documental de dos horas sobre los últimos instantes que vivieron los pasajeros de los vuelos secuestrados. History.

Las víctimas. 102 minutos que cambiaron la historia, documental con grabaciones de ciudadanos que vivieron el atentado. History VOD.

Consecuencias. Fahrenheit 9/11, analiza el atentado así como los vínculos entre las familias Bush y Bin Laden.