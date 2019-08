Tu gato te puede contagiar de toxoplasmosis ¿mito o realidad?

Este jueves 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato, mascotas famosas por ser solitarias y más independientes que los perros.

A estos animales también les rodea la creencia de que al convivir con ellos la posibilidad de contagiarse con toxoplasmosis es alta, e incluso puede dejar estéril a las mujeres. ¿Es verdad o mito? La respuesta a esta interrogante tiene parte de verdad y otra de mito, ya que un gato sí puede transmitir al humano el parásito, pero la probabilidad de que suceda es baja.

Para aclarar este tema, LA PRENSA GRÁFICA consultó con la médico veterinaria, con experiencia en medicina felina, Yasodhara Flores. Ella aclaró que, en efecto, los gatos son la única especie que funciona como huésped definitivo para el parásito del toxoplasma gondii. Es decir, es en este animal donde el parásito termina su ciclo de desarrollo produciendo huevos que, posteriormente causan la enfermedad.

La enfermedad del toxoplasma

Toxoplasmosis es una enfermedad zoonótica, es decir que pueden padecerla los animales y los humanos. Es producida por uno de los parásitos más comunes: el toxoplasma gondii. Es transmitida a través del consumo de carnes rojas infectadas con el parásito, transmisión de madre a hijo en el embarazo y por contacto con las heces del gato.

Tanto las personas como los gatos infectados por la enfermedad del toxoplasma no presentan muchos síntomas. Pero sí presentan los más comunes que son la fatiga, dolor de cabeza y fiebre. Y en algunos casos puede producir la infertilidad, abortos y partos prematuros en las mujeres.

¿Cómo se contagia el gato y cómo se puede transmitir al humano?

“La forma más común en que los gatos pueden adquirir este parásito es cuando cazan o comen carnes crudas infectadas con quistes de este parásito. También ingiriendo agua contaminada con huevos del parásito”, aseguró la veterinaria.

Una vez el parásito se desarrolla en el felino se produce la expulsión de huevos en las heces. Esta fase dura entre 15 y 21 días. Una vez finalizada esta fase, el gato permanece con el parásito, pero ya no vuelve a ser un foco de contagio. Flores agregó que “si recogiendo o limpiando la caja de arena (en esa fase) no usaste guantes y después comes sin haberte lavado las manos, obviamente te contagias”.

Los huevos que el gato infectado puede expulsar necesitan un ambiente cálido, propicio para esporular o ser infectantes. Estos factores de expulsión y ambiente dificultan el contagio a través del felino. Además, que la posibilidad que un gato tenga el parásito es baja.

Una tesis de la Universidad de Oriente (UNIVO), en San Miguel, sobre toxoplasmosis en gatos reveló que, de 90 gatos estudiados, ninguno presentó resultados positivos al parásito toxoplasma. Por otra parte, según la veterinaria Flores, en estudios realizados en comunidades de San Salvador por un grupo de estudiantes de medicina veterinaria, revelaron que sólo 1 de 16 gatos tenía el parásito.

En resumen, aunque los felinos del hogar pueden contagiar a las personas, la enfermedad tiene una baja probabilidad que se transmita. La mayor parte de las personas contagiadas con toxoplasmosis lo adquirieron a través del consumo de carnes rojas infectadas. Sin embargo, los expertos aconsejan mantener al día los controles médicos del gato para evitar un posible contagio del animal.