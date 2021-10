Twitch confirma que fue víctima de un hackeo

Foto: Twitch

Una violación masiva de datos en Twitch ha provocado la filtración del código fuente del sitio, varios proyectos no anunciados y los ingresos de los creadores de contenido entre mucho más cosas.



Hay algunas revelaciones sorprendentes: como, por ejemplo, que Twitch se está convirtiendo en un competidor de Steam. Pero las consecuencias de una filtración de información tan masiva y grave no se resolverán hasta dentro de algún tiempo.

Twitch confirma hackeo

En su primera declaración pública desde el incidente, Twitch señaló: "Podemos confirmar que se ha producido una infracción. Nuestros equipos están trabajando con urgencia para comprender el alcance de esto. Actualizaremos a la comunidad tan pronto como haya información adicional disponible".

La filtración inicial, que afirma ser solo una parte de dos, consistió en 128 GB de datos. Las primeras cosas que han llamado la atención de la mirada pública por supuesto, fueron las ganancias de los streamers de alto perfil y los proyectos no anunciados de la firma.

Evidencian ganancias de streamers de alto perfil

Los documentos, compartidos en foros en línea, parecen mostrar los pagos realizados desde agosto o septiembre de 2019 hasta octubre de 2021.

Algunas versiones compartidas en línea apuntan a streamers bien conocidos, incluido el canal CriticalRole de Dungeons & Dragons, Canadian xQC y American Summit1g, entre los que más ganan.

Twitch es famoso por proteger sus detalles operativos, como cuánto se les paga a sus streamers, por lo que la filtración es un duro golpe a sus sistemas de seguridad.



Aparte de los detalles salariales, los documentos parecen contener el código fuente del sitio e incluso detalles técnicos para productos y plataformas que aún no se han lanzado.

Y la evidencia se está acumulando, al menos algunos de los datos parecen reales. De acuerdo con el portal BBC, los archivos contienen detalles del servidor interno a los que solo pueden acceder los empleados de Twitch.



De confirmarse esta información, será la filtración más grande que haya visto hasta el momento: los datos más valiosos de una empresa expuestos en la red.



Pero es poco probable que la lista de pagos, aparentemente de la propia Twitch, incluya acuerdos de patrocinio y otras actividades fuera de la plataforma, o que tenga en cuenta los impuestos pagados sobre los ingresos.



Y muchos, si no todos, de estos streamers top son operaciones de medios a gran escala, con sus propios empleados y gastos comerciales, por lo que las cifras no representan el "salario neto" de los que figuran en la lista, incluso si son genuinos.

2021, año difícil para Twitch

Twitch continúa disfrutando de un enorme éxito, sin embargo se ha visto envuelto en algunas dificultades. Un nuevo fenómeno de incursiones de odio comenzó a principios de 2021 y la plataforma tardó en responder, lo que provocó la protesta #ADayoffTwitch y una caída significativa, aunque temporal, de la audiencia.



Dichas problemáticas más la filtración de hoy, hacen que 2021 sea un año muy difícil para Twitch, y todavía restan cuatro meses. La seguridad de esta plataforma, su capacidad básica para proteger a sus usuarios, ha quedado completamente expuesta.