Un emprendimiento que nació con estilo

“A mis 24 años puedo decir que he vivido solo lo mejor. De lo bueno lo he disfrutado, y de lo malo he aprendido. No me arrepiento de nada”, relató Adiel Noyola, joven emprendedor y creador de Sofi, un negocio dedicado a la fabricación de muebles para oficina.

Desde pequeño fue muy observador con su entorno y fue desarrollando las habilidades de crear y modificar objetos. Aun con la incertidumbre de lo que quería ser en la vida, inició sus estudios de educación media, obteniendo las mejores calificaciones en su salón. “Yo siempre quise hacer las cosas diferentes a como las hacían los demás. Yo he dado lo mejor de mí y he buscado las oportunidades de crecer”, agregó el emprendedor.

En 2014, mientras cursaba su educación media en una escuela pública, obtuvo una beca en el Programa Oportunidades, a través de la Fundación Gloria de Kriete, la cual le permitió mejorar sus habilidades en las tecnologías, segundo idioma y en las interacciones sociales con jóvenes de otros municipios. “La fundación fue el lugar perfecto para abrir mi mente porque me permitió entablar relaciones sociales con muchas personas, pues yo era bien tímido. Y me abrió las puertas para cursar mis estudios superiores al brindarme una beca universitaria”, manifestó el joven.

Quería ser…

“Yo quería ser un líder en el mantenimiento aeronáutico, porque esta carrera fue la que más se asoció con mis gustos y mis habilidades. Pero mi visión sobre cómo obtener ingresos siempre fue a través de un emprendimiento”, narró el profesional graduado del técnico en mantenimiento aeronáutico.

En el actual negocio, el emprendedor implementa técnicas aprendidas en el ámbito profesional. Adiel Noyola, luego de haber obtenido su título académico, laboró por dos años para una empresa reconocida en el ámbito del mantenimiento aeronáutico.

Desde hace varios años, el joven identificó una necesidad personal: tener un espacio cómodo para trabajar en sus proyectos. A partir de esto, poco a poco fue materializando sus metas. Empezó su emprendimiento de elaboración de escritorios y muebles para oficina. Ahora su negocio lleva el nombre de Style of Office (Estilo de Oficina en español) y se abrevia como Sofi. Su lema es ofrecer artículos de calidad, cómodos y económicos al alcance de todos.

“He logrado parte de lo que yo quería gracias a Dios y al apoyo de mis padres: independizarme económicamente a través de mi emprendimiento, haciendo lo que me gusta, aportando dinero a mi hogar y dándole trabajo a mi familia, pues en mi casa todos contribuyen y obtienen sus ingresos”, concluyó el emprendedor, quien invitó a las personas a seguir su página de Facebook como @Sofimobiliario.

Sofi pone a disposición de sus potenciales clientes sus formas de contacto, ya sea a través su página en Facebook como @Sofimobiliario o al Whatssap 7093-5281. A través de estos medios, los clientes pueden solventar dudas, hacer cotizaciones y pedidos a domicilio.