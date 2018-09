Un padre de familia quedó "congelado" por lo que vio en el monitor de su bebé

Un padre de familia quedó atónito cuando vigilaba a su bebé de 13 meses a través de un monitor que estaba ubicado en la recámara de su casa.

Stephen Armstrong atestiguó cómo una extraña luz blanca se movía a un costado del cuarto, mientras su pequeña Elle permanecía dormida en su cuna.

El padre de familia aseguró que, al ver la rara imagen, se quedó sin aliento, aunque agregó que no cree en fenómenos paranormales.

"Me congelé y no me moví. No suelo creer en espíritus o casas así, pero esto… era espeluznante”, comentó Stephen, quien dijo realmente estar asustado por lo que ocurre en su casa.

Armstrong, incluso, contó que anteriormente, apareció una muñeca en la cuna de Elle, cuyo origen es completamente desconocido.

“Al ver esa muñeca, dije, tenía que haber algo más, alguna otra explicación. Pero cuando vi el monitor para bebé, me puse blanco e incluso tuve que reunir el coraje para entrar a la habitación. Cuando lo hice, se había desvanecido”, agregó el padre.

El video ha sido compartido en YouTube y ha generado diversos comentarios. Algunos dicen la inexplicable luz que se trata de un "ser del más allá", mientras que otros consideran que es una "manifestación divina".