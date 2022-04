Una "contusión profunda de cráneo": confirman la muerte de Debanhi Escobar, la joven cuya desaparición conmocionó a México

Redes Sociales

La Fiscalía del estado mexicano de Nuevo León confirmó que el cadáver hallado el jueves dentro de una cisterna de agua pertenece a Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, la joven de 18 años que desapareció el pasado 9 de abril.

Según confirmó el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, las pruebas científicas practicadas concluyeron que la causa de la muerte fue una "contusión profunda de cráneo", si bien remarcó que no se descarta ninguna línea de investigación en el caso.

"Pondremos todos los recursos en nuestras manos para determinar los hechos que han sucedido y, si estos indican un delito, serán perseguidos con toda la fuerza de la ley", aseguró en un mensaje compartido en redes.

Debanhi Escobar desapareció hace casi dos semanas en un tramo de la carretera entre Nuevo Laredo - Monterrey, a escasos metros de donde finalmente apareció su cadáver en una zona que ya había sido previamente registrada por las autoridades.

"Estoy destrozado por dentro porque mataron a mi hija, me la mataron (...). Yo voy a seguir con esa lucha para encontrar a los culpables", dijo su padre, Mario Escobar, quien cuestionó duramente la labor de la Fiscalía estatal y negó tajantemente que pudiera haberse tratado de un accidente.

Preguntado por la causa oficial del deceso dada a conocer por las autoridades, respondió: "Pues le pegaron en la cabeza entonces. Lo que me digan es mentira. Todos ustedes saben que la mataron o la pusieron, la sembraron. No me digan ahora el cuestionamiento de lo que dijo la Fiscalía (...). La sembraron y la mataron, y tenemos que hacer justicia por toda la gente que ha pasado eso y para que no vuelva a pasar".

Horas antes, Escobar ya había mostrado sospechas acerca de que el cuerpo de su hija pudiera haber sido colocado después en la zona. "¿Por qué tardaron tanto?, ¿cuántas veces estuvieron aquí? (...). Cuatro veces han cateado [la zona], ¿y por qué a la quinta aparece? Pregunta: ¿lo sembraron? Pregunta: ¿cómo llegó?", cuestionó.

Reuters El cuerpo de Debanhi apareció en las instalaciones de este hotel.

La Fiscalía confirmó que en el lugar donde se encontró el cuerpo se realizó una inspección previa en la que participaron diferentes instituciones y la propia familia que "no permitió encontrar el cuerpo ahora localizado", sin ofrecer más detalles del motivo.

"Esto no es un circo, mi hija está muerta por gente incompetente (...). Que caiga quien tenga que caer", criticó el padre con firmeza.

Nuevo León está bajo el foco por la oleada de desapariciones de mujeres jóvenes que se vive en las últimas semanas. El pasado martes, el gobierno estatal confirmó que en lo que va de año se han presentado 327 reportes de mujeres desaparecidas, de los cuales 33 siguen sin resolverse y cinco aparecieron sin vida.

El caso de Escobar se convirtió en uno de los más reconocidos y logró gran atención de la población y los medios.

Reuters El padre de Debanhi Escobar criticó con dureza el papel de las autoridades en la búsqueda de su hija.

"Tanto el papá como un servidor queremos saber la verdad: qué pasó. Por eso exhorto respetuosamente a la Fiscalía a que nos dé a conocer un minuto a minuto, los videos, las fotos, las evidencias, los cateos, las rutinas, porque creo firmemente que tenemos derecho a conocer qué hay en esa investigación para que la verdad salga a relucir", solicitó el gobernador de Nuevo León, Samuel García, antes de que la Fiscalía confirmara la muerte de Debanhi.

Ante la gran relevancia e interés que suscitó el caso, incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció ayuda desde el gobierno federal a las autoridades estatales para que se esclarezca cuanto antes lo sucedido.

"Este asunto correspondería a la Fiscalía General también, si los familiares y amigos lo consideran", ofreció el mandatario este viernes.

¿Qué se sabe del caso?

En la noche del 8 al 9 de abril, Debanhi Escobar acudió a una fiesta con dos amigas en el municipio de Escobedo.

Las dos amigas regresaron a sus casas y dejaron a Debanhi en el lugar. Según dio a conocer la familia, las amigas llamaron a un "contacto de confianza" para que la recogiera en su auto.

De madrugada, cerca de las 4:30 horas, este contacto dejó a la joven sola en una carretera del mismo municipio.

Entonces ocurre uno de los momentos más confusos del caso: a los padres les llega una foto de la joven sola en la carretera, tomada supuestamente por el conductor, y enviada por las amigas.

A partir de ahí empezó la búsqueda.

Redes sociales Última foto de Escobar tomada por el conductor que la recogió y luego dejó.

Según dio a conocer su padre este viernes en base a un video que pudo ver, su hija habría sido acosada sexualmente por el conductor y eso hizo que se bajara del auto.

Minutos después de ese momento, una cámara de seguridad la grabó dirigiéndose a una empresa de transportes cercana, al parecer para tratar de comunicarse con alguien aunque no lo consiguió. Ese fue el último rastro que se tuvo de Debanhi.

Durante dos semanas, en su búsqueda participaron personas voluntarias, perros y hasta drones.

Finalmente, este jueves fue encontrado un cuerpo de mujer en una cisterna de agua ubicada en las instalaciones del motel Nueva Castilla, justo cerca del área donde se reportó la desaparición de Debanhi.

Reuters La madre de Debanhi, Dolores Bazaldua, fue consolada por familiares y amigos cuando acudió al motel donde apareció el cuerpo de su hija este jueves.

El hallazgo se produjo después de que empleados del motel reportaran olores fétidos en esta zona.

Ante alguna de las versiones escuchadas en las últimas horas que apuntaba a la posibilidad de que Debanhi pudiera haber saltado el muro del hotel y caído a la cisterna de cuatro metros de profundidad de manera accidental, Escobar descartó que su hija pudiera haber accedido allí por su propio pie o que se tratara de un accidente.

"No se pudo haber subido a la barda [el muro perimetral del hotel]", afirmó. Ante la pregunta de si pudo haber resbalado, dijo: "Es mentira, es totalmente mentira, y se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias para que no siga sucediendo esto".

Pese a las críticas recibidas, la Fiscalía estatal aseguró en su mensaje de este viernes que han acompañado a la familia de Debenhi en todo momento y que seguirán "cercanos a ellos como ha sucedido desde el primer momento de esta investigación".

En una entrevista con el medio mexicano Milenio, Escobar describió a su hija como una "estudiante de leyes sentimental, divertida... una niña de hogar que casi no salía".

Nuevo León, en el foco

Nuevo León, uno de los estados más ricos del país, está bajo el foco nacional ante la oleada de desapariciones de mujeres desde hace varias semanas.

Más de 20 mujeres, entre ellas adolescentes, han desaparecido en lo que va de año. Son números que engrosan la larga lista de desaparecidos entre hombres y mujeres en la nación.

Dos días antes del 9 de abril, había sido localizada muerta María Fernanda Contreras Ruiz, otra joven desaparecida en la entidad.

Al menos 10 han sido encontradas con vida, pero las críticas no cesan en contra de las autoridades.

Reuters Su madre, como otros familiares y amigos, participó activamente en la búsqueda de Debanhi Escobar.

El pasado miércoles, Nuevo León decretó "acciones urgentes y extraordinarias" para la búsqueda de desaparecidas y atención a los feminicidios.

Y en un documento emitido el 11 de abril y publicado esta semana, se anunció la creación de un "grupo especial" para atender esos crímenes.

Además, también se anunció la instalación de una Fuerza de Tareas integrada por varias instituciones de seguridad que justo comenzó sus operaciones con la búsqueda de Debanhi Escobar.

Mientras, los residentes buscan sin descanso a aquellas que no aparecen, confiando en que estén con vida y no se sumen a la lista de víctimas mortales de la violencia de género endémica de México.

Reuters

En las últimas semanas, varias manifestaciones organizadas en el país reclamaron justicia por las desapariciones, especialmente por la oleada de Nuevo León.

En una conferencia de prensa el 8 de abril, el secretario de Seguridad Pública del estado, Aldo Fasci, descartó que existiera una banda delincuencial dedicada al secuestro de mujeres.

Desde los años 90, feminicidios y desapariciones de mujeres aumentaron en México, tendencia que se agravó en medio de la llamada guerra del narcotráfico.

Hoy se estima que cada día son asesinadas 10 mujeres en el país.

