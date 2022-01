Una mujer descubrió que su novio le era infiel por un insólito detalle en una selfie que le envió

Una mujer contó en TikTok la curiosa manera en la que descubrió que su pareja le era infiel. En un video que se volvió viral en las últimas horas, Sydney Kinsch reveló que fue gracias a un detalle en una foto que se dió cuenta que su novio estaba saliendo con alguien más. Por la extravagante revelación de la mujer, el clip acumuló 1,3 millones de likes en apenas dos días.

Según supo después, durante un mes su novio había estado saliendo con otra mujer. ¿Cómo lo descubrió? En una selfie que él le mandó a Sydney, hubo un detalle que dejó ver más de lo que él esperaba: en el reflejo de sus lentes de sol se llegan a ver dos piernas de mujer, cruzadas en el mismo auto en el que él está viajando.

"Mirá el reflejo en los lentes de tu novio" se titula el video que recibió miles de comentarios en cuestión de horas. La mayoría quiso saber por lo que pasó después de su descubrimiento.

"Lo llamé y le pregunté si se dio cuenta de que me envió una mujer en su Snapchat y no tenía idea", relató ella. "Así que se lo envié y me dijo que estaba loca y que era la novia de un amigo", añadió. Además, la mujer contó que fue a partir de ese detalle que descubrió que su novio le había sido infiel con otras cinco personas.