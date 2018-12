Una mujer enterrada viva y otras 10 historias curiosas de 2018

Una historia curiosa es la que atrapa la atención o despierta interés por su rareza.

Y entre lo más leído en laprensagrafica.com en 2018 destacan estos contenidos que responden a preguntas diversas: ¿cómo una erupción en El Salvador fue una de las mayores catástrofes de la Tierra? ¿Por qué el colón no puede volver a ser moneda? ¿A qué países puedo viajar usando únicamente el pasaporte salvadoreño?

Estas son 11 notas curiosas que forman parte de las historias más leídas en la web durante 2018.

Los familiares abrieron el ataúd, encontrando el cuerpo caliente, pero sin vida. Además, el cuerpo estaba girado y no tenía los tapones de algodón en la nariz y los oídos.

Es posible saber qué persona entró a la foto de perfil, cuánto tiempo estuvo mirando, si realizó zoom y si guardó la imagen en su dispositivo.

Un estudio califica al futuro movimiento telúrico como uno de los más poderosos de la historia chilena, pues podría superar la magnitud 8.3.

De acuerdo con Protección Civil, la amenaza por flujos de lava incluye varios municipios de los departamentos de La Libertad y San Salvador. Pero "es posible prepararnos ante una erupción volcánica", cree esa institución.

La firma de consultoría internacional Arton Capital presentó el Índice de Pasaportes, el cual ubica a El Salvador en una posición nada despreciable. Informa a qué países se puede viajar libremente con pasaporte salvadoreño.

Una de las erupciones de Ilopango es incluida por los expertos en el listado de las peores, comparada solo con aquellas que han hecho eco en la historia y que han tenido un impacto drástico en las condiciones de vida del planeta.

Las prácticas sexuales bucogenitales pueden abrir las puertas al cáncer oral, según un importante estudio publicado en Annals of Oncology.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Integración Monetaria, mediante la cual se implementó la libre circulación del dólar.

"Cerca de las 11 de la noche me desperté y no pude levantarme, estaba confundido. No sabía lo que estaba pasando", contó uno de los sobrevivientes.

Thylane Blondeau tenía 4 años de edad cuando fue considerada “La niña más bella del mundo” luego de participar en una pasarela del diseñador francés Jean-Paul Gaultier.