Una "nave extraterreste" se acerca a la Tierra, asegura reconocido profesor de Harvard

El jefe del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, Abraham Loeb, ha dicho en una entrevista con 'The Whasington Post' que una nave alienígena se encuentra cerca de la Tierra. Su declaración, como era de esperarse, ha generado malestar en la comunidad científica.



"Una nave espacial o parte de ella puede estar volando más allá de la órbita de Júpiter, con lo que los primeros extraterrestres ya están aquí", dijo el científico al medio estadounidense, e incluso ha llegado a calcularlo con un sistema de complejas ecuaciones.

Pero esta no es la primera vez que Loeb postula esta teoría.

El viajero interestelar

Oumuamua no pertenece a nuestro sistema solar. (Foto: Pixabay)

En octubre de 2017, astrónomos de Hawai detectaron un objeto interestelar muy raro gracias al telescopio Pan-STARRS. El extraño objeto cósmico se movía muy rápido y era brillante, como ninguno en nuestro sistema solar, así que los astrónomos concluyeron que era un visitante de otro sistema: lo nombraron Oumuamua, que en hawaiano significa explorador.



La mayoría de la comunidad científica aceptó que se trataba de una roca o un asteroide desprendido de una estrella en fusión hace cientos de millones de años, o que podía ser también un cometa helado que deambula por el vacío interestelar.



Sin embargo, Loeb y su colega Shamuel Bialy no estaban de acuerdo con tal definición, ellos aseguraban que Oumuamua era en realidad “una vela luminosa, flotando en el espacio interestelar como un escombro de un equipo tecnológico avanzado". Así, lo describieron en un artículo publicado en la revista ‘Astrophysical Journal’.



Loeb considera que Oumuamua es muy inusual y presenta características que lo hacen completamente diferente a cualquier cometa o asteroide, como son su velocidad, su atípica trayectoria, no mostrar desgasificación al acercarse al Sol y la ausencia de cola como la de los cometas.



Por eso, argumenta, no puede ser, como se suele imaginar, un grupo de rocas con forma de papa larga, sino “un objeto que es muy largo y no tiene más de 1 milímetro de grosor, tal vez un cilindro de un kilómetro de largo, o una vela de barco, tan ligero y delgado que la luz solar lo está expulsando de nuestro sistema solar".

Críticas

Loeb es autor de más de 700 trabajo teóricos, no obstante; sus colegas no han tenido reparo en criticar sus afirmaciones respecto a Oumumua.



"Es un impresionante ejemplo de ciencia sensacionalista y con motivaciones espurias", han llegado a calificar miembros de la comunidad científica las declaraciones del renombrado astrónomo.



"Oumuamua no es una nave alienígena, y esa sola sugerencia es un insulto para la investigación científica honesta", ha afirmado el astrofísico Paul Sutter tras la entrevista de Loeb.