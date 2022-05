VIDEO | El mensaje satánico que oculta una canción de Karol G, según lider religioso

“Dices que de mí ya te olvidaste, y de tu mente borraste, cuando yo te hacía pom pom pom pom”, se lee en los primeros versos de la canción ‘Mi cama’, de la artista Karol G junto al también paisa J Balvin.

La pista de 2 minutos y 33 segundos representa uno de los mayores éxitos para la reguetonera: se llevó el Premio Lo Nuestro al ‘Mejor video del año’ y, además, estuvo nominada en los Premios Grammy en la categoría de ‘Mejor canción urbana’.

El mensaje oculto de ‘Mi Cama’, según pastor

No obstante, su lírica ha sido objeto de controversia. En los últimos días ronda un video por redes sociales, en el cual se ve a un pastor analizarla hasta llegar a una particular conclusión.

Al escuchar el primer verso, el evangélico le dijo a su comunidad: “Que el señor reprenda el pom pom pom pom”. Posteriormente, reprodujo el tramo de la pista de manera invertida, o hacia atrás y, según él, logró oír que Karol G cantaba “oh, sí. Satán lleva su cuerpo contigo”.

“El diablo lo lleva adentro, está diciendo. En esa parte de la canción dice ‘oh, Satán, lleva mi cuerpo contigo’”, recalcó a los asistentes en el video difundido que tiene una duración de un minuto.

De acuerdo con los logos e imágenes que aparecen en el metraje, el pastor haría parte de la organización MMM Los Olivos, quienes se describen como una Iglesia Cristiana Pentecostés del Perú.

“Casa de Dios Puertas del Cielo, donde las vidas necesitadas son cambiadas por el poder de Dios”, mencionan en la descripción de su perfil oficial de Facebook. Allí cuentan con más de seis mil feligreses que los siguen.

Las polémicas recientes

Karol G no se ha pronunciado sobre las acusaciones del pastor y el supuesto mensaje que esconde la letra. Eso sí, el equipo de la intérprete de ‘Provenza’ ha debido afrontar otras polémicas.

En los últimos días, le salieron al paso al uso de la imagen de la artista en una campaña política. Lo anterior porque circuló una canción en la que la antioqueña supuestamente decía: “Tú no te dejes comprar, ni tu voto arrebatar, porque con este gobierno nosotros no vamos más. Por Petro hay que votar, esta vez no te equivoques. Este gobierno de Duque no debe continuar”.

La pista fue compartida por Roy Barreras y Armando Benedetti, senadores y miembros de la campaña del Pacto Histórico. Hasta que se volvió viral, el equipo de Karol G les pidió a los políticos eliminarla.

“Evidentemente, la cantante no es Karol G. Ella no tiene nada que ver con el video y les pedimos directamente al senador Roy Barreras desmontarlo, por usar la imagen de la artista sin autorización”, le dijeron a la ‘W Radio’.