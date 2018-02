VIDEO: Presentadora de TV sufre aparatosa caída en vivo al imitar reto viral

#Repost @sergesepulveda (@get_repost) ・・・ Ultima foto de @taniarin a un lado de su escalón conmemorativo. @vengalaalegriatva cambiará de escenografía ¡pendientes!

A post shared by Venga la Alegría (@vengalaalegriatva) on Jan 3, 2018 at 3:50pm PST