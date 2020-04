Tendencias Vacuna del coronavirus: qué son los "ensayos de exposición" y qué dilemas éticos plantean Un equipo internacional de investigadores publicó una osada propuesta para ganar tiempo en el desarrollo de una vacuna contra el SARS-CoV-2. Te contamos en qué consiste y por qué genera polémica. Por Laura Plitt - BBC News Mundo Enlace copiado

Getty Images Más de 80 equipos trabajan a contrarreloj para desarrollar una vacuna contra el coronavirus. Mientras que la amenaza del SARS-CoV-2 tiene millones de personas confinadas, cerca de 80 equipos de investigadores en distintos países trabajan a contrarreloj para desarrollar una vacuna que nos proteja de este nuevo coronavirus y que nos permita paulatinamente regresar a la normalidad. La mayoría de los expertos creen que podría obtenerse para mediados de 2021, un cálculo que algunos, no obstante, consideran optimista. Uno de los factores que demora el proceso es que en la llamada fase III, en la que se evalúa la seguridad y eficacia de la vacuna, decenas de miles de personas tras participar en el ensayo continúan con su vida diaria. Y generar y analizar esta información es algo que lleva mucho tiempo. Para acelerar este proceso, un equipo internacional de expertos de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (LSHTM) y de la Universidad Rutgers (Estados Unidos) lanzó una osada propuesta que no está exenta de polémica: remplazar esta fase en el proceso de creación de vacunas por los llamados "ensayos clínicos de exposición o de provocación". En términos más simples: probar algunas de las vacunas que parecen más prometedoras en un número reducido de personas —alrededor de 100 o 150— y contagiarlas artificialmente después con el virus para ver si funcionan.

Los ensayos clínicos de provocación (en inglés, human challenge trials) no son nuevos, pero en este caso particular plantean un dilema de difícil resolución: cuán ético es infectar a un grupo de personas sanas con un virus que produce una enfermedad para la que no hay cura y de la cual se desconocen sus efectos a largo plazo aunque sea para acelerar la producción de una vacuna.

Salvar miles de vidas

En principio, exponer deliberadamente a una persona a una enfermedad parecería una idea bastante cuestionable.

Pero esto se hace desde al menos dos siglos, y se sigue haciendo —bajo estrictos parámetros éticos y científicos— para buscar soluciones a enfermedades menos letales y que tienen cura como la malaria, el dengue, la influenza o el cólera.

Getty Images Ahorrar entre tres y seis meses en el proceso para desarrollar una vacuna permitiría salvar miles de vidas, sostiene Smith.

Nir Eyal, director del Centro de Bioética a Nivel de la Población de la Universidad de Rutgers y autor principal de la propuesta, cree que en la situación actual se justifica un ensayo de este tipo para ganar tiempo.

"En un ensayo regular, tenemos que esperar a que se produzca un encuentro natural (del participante) con el patógeno que estamos combatiendo y eso no siempre ocurre", le explica Eyal a BBC Mundo.

Sobre todo, añade, "porque en la pandemia actual la gente se está aislando y esto puede demorar ese encuentro muchos meses o no ocurrir nunca".

Peter Smith, eminente profesor de epidemiología de la LSHTM y coautor de la propuesta, calcula que se pueden ahorrar potencialmente entre tres y seis meses.

"Y dada la tasa a la que las personas mueren por esta enfermedad, ahorrar entre tres y seis meses de una evaluación de una vacuna podría algo ser increíblemente valioso desde la perspectiva de salud pública, en términos de obtener una vacuna eficaz", le dice Smith a BBC Mundo.

"Si lo es, podría salvar miles de vidas".

Getty Images En un ensayo de exposición, los voluntarios tienen garantizado el acceso a cuidados médicos en caso de desarrollar la enfermedad.

En la práctica, un ensayo se desarrollaría así: después de seleccionar las vacunas más prometedoras (cuya seguridad ya ha sido evaluada previamente), se inyecta a la mitad del grupo con la vacuna y a la otra mitad con un placebo.

Se esperan unos días hasta que la vacuna haga efecto y luego, unas dos semanas después, se expone a los voluntarios a una dosis del virus a determinar y se les hace un seguimiento minucioso para detectar cualquier señal de infección lo más temprano posible.