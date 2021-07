¿Verdadero o falso?: A los atletas se les impide tener relaciones sexuales y otros mitos de los Juegos Olímpicos

Aunque llegan con 12 meses de retraso, los Juegos Olímpicos no dejan de reunir la atención del mundo deportivo. Parte de esta atención y curiosidad lo generan las falsas creencias y leyendas urbanas que rodean la competencia olímpica y sus protagonistas, los atletas. ¿Cierto o falso? Acá revisamos algunas.

1. Los atletas tienen prohibido tener relaciones sexuales

Actualmente, este es uno de los mitos más concurridos, y no solo es totalmente falso, sino que la actividad sexual parece ser de alta práctica durante todo el evento. El nadador Ryan Lochte dijo al canal de televisión ESPN que entre el 70% y 75% de los atletas tienen sexo durante los juegos, y la futbolista estadounidense, Hope Solo, dijo "he visto gente teniendo sexo al aire libre. En el césped, entre edificios, la gente se ensucia y se ensucia". Además, en los juegos de Río 2016, hubo un increíble aumento de 129% el uso de apps de citas en la Villa Olímpica, como Tinder y Grindr, y creció el aprovechamiento de redes sociales para conquistar en línea.

2. Los Juegos Olímpicos siempre han durado dos semanas

Falso. El período de duración ha variado con el paso de las ediciones en diferentes países y años. Los Juegos de Atenas 1896 se disputaron en cinco días convirtiéndose en la más corta de la historia. Las olimpiadas de Londres 1908 duraron 6 meses y 4 días, siendo la edición más larga. Los Juegos Olímpicos empezaron a realizarse a lo largo de dos semanas hasta los años treinta.

3. Es impensable que los organizadores inviertan en preservativos y las camas anti sexo son una innovación

Este es uno de los mitos más falsos y se ha viralizado en redes sociales a causa de las “fake news”. Los condones se empezaron a repetir en los Juegos Olímpicos desde 1988, como una forma de crear conciencia sobre la epidemia del Sida. Durante los juegos de Río de 2016, la distribución de miles de condones formó parte de una gran inversión para los organizadores durante esa edición. Las autoridades de los Juegos de Tokio 2020 han estimado que 150,000 condones serán repartidos entre los atletas.

De igual forma, las llamadas “camas anti sexo” no son más que un mito. Las camas siempre han sido reducidas en los Juegos Olímpicos, debido a que están pensadas para atletas individuales. En Tokio 2020, las camas son de cartón para ser más sustentables y como una medida de reciclaje, no para evitar los encuentros sexuales.

Camas "antisexo" para los atletas de los juegos olimpicos Tokyo 2021. Foto: AP

4. En todos los Juegos Olímpicos se premia con medallas

Contrario a lo que se piensa, esto no siempre ha sido así. En Atenas 1896, por problemas económicos, no hubo medallas de oro. En aquella ocasión, los primeros lugares recibieron preseas de plata y un ramo de olivo; los segundos, medallas de bronce y un ramo de laurel; mientras que los terceros debieron conformarse con diplomas. Otro de los registros sucede en París 1900, en donde las medallas no alcanzaban para todos los ganadores, por eso se les acabó premiando con carteras, bastones e incluso pipas de fumar. Un dato lamentable es que, hasta 1908, a las mujeres se les premiaba con diplomas en lugar de medallas.

5. Los atletas siempre son vigilados durante los juegos olímpicos

Resulta imposible mantener vigilado a tantos atletas y delegaciones al mismo tiempo. En su libro de 1965, “Below the Surface: The Confessions of an Olympic Champion”, la atleta australiana Dawn Fraser escribió sobre sus experiencias en los Juegos Olímpicos de Tokio fuera del deporte. Fraser dijo que muchos atletas robaban recuerdos, como saleros y pimenteros de plata, copas de vino de cristal y otros artículos. Por otro lado, describe como la mayoría de los atletas en la Villa Olímpica se emborrachaban después de los eventos y otros organizaban orgías sexuales que eran comunes mientras duraban las competiciones.

¿Y tú qué tanto conoces sobre los Juegos Olímpicos? Averigualo con el siguiente test de datos curiosos.