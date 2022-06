Viral | Fue al aeropuerto para recibir a novio que conoció en Internet, pero no se reconocieron

Actualmente, es muy común ver que a través de redes sociales y plataformas de ligue surja el amor, incluso entre personas que no comparten la misma nacionalidad. Después de meses de relación, llega el momento del primer encuentro, un suceso mágico para las parejas pues por primera vez conocerán a la persona que aman y que se encontraba a kilómetros de distancia.



Y aunque para muchos es un momento especial, para esta mujer resultó en un encuentro desafortunado. Una joven acudió al aeropuerto de Guadalajara para recibir a su novio que conoció a través de redes sociales, sin embargo, no esperaba que su pareja no la reconociera.



Este momento fue compartido a través de TikTok e inmediatamente se viralizó.

Joven no reconoce a su novia

Fue a través de la cuenta de @iris.mochilove en donde se compartió este desatinado encuentro. En el clip se puede apreciar a una joven visiblemente nerviosa que espera a su novio junto con dos globos en forma de corazón.



En un principio se ve a un joven salir con maleta en mano e inmediatamente las chicas que estaban grabando comienzan a decir “sí es él”, mientras que la novia dice “está bien alto”. Sin embargo, el joven pasa frente a ella y sigue su camino por lo que la chica piensa que se equivocó de persona.

Este video está acompañado de una descripción sobre el clip que dice “Cuando vas con globos al aeropuerto por tu amorcito virtual, pasa frente a ti y no te ve”. El video ya cuenta con 17.7 millones de vistas, 620 mil “Me gusta”, 1668 comentarios y 2804 compartidas.

Por fin llega el momento del encuentro

En un segundo clip se puede ver a la mujer esperando la llegada de su novio, sin embargo, este no llega, por lo que las jóvenes de Chihuahua que le estaban ayudando a grabar el momento intuyen que sí era el chico que había pasado frente a ellas momentos antes, ya que era parecido físicamente y traía una maleta blanca que decía París, un elemento con el que iba a reconocerlo su novia.



Posteriormente un joven se acerca a la mujer y le comenta que hay un hombre del otro lado parecido a su novio, al verlo por segunda vez dice “sí es él” e inmediatamente corre a su encuentro mientras que el resto de personas que estaba apreciando el momento se emocionan y aplauden.



El video está acompañado con un texto que dice “Y por fin, después de tanto tiempo nos pudimos abrazar”. El segundo clip cuenta con 1.8 millones de vistas, 105 mil “Me gusta”, 1274 comentarios y 1189 compartidas.

#amoradistancia #mochileros #iris #fede ♬ sonido original - Iris Cuevas @iris.mochilove Cuando Fede paso frente a mi, no me vio y yo con el cubrebocas no lo distinguía.. pero antes de que el llegara, yo le di mi teléfono a unas muchachas de Chihuahua y ellas con las pistas que les di nos ayudaron a encontrarnos, estábamos tan nerviosos que no nos vimos y la gente estaba muy emocionada aplaudían y grababan .. fue el momento perfecto ... así comienza nuestra historia de amor. 50 hrs de viaje que terminaron en un beso #love

La mujer contó que la razón por la que no se habían reconocido era porque ambos portaban cubre bocas y este no les permitió distinguirse, sin embargo, gracias a las personas que estaban ahí lograron concluir su encuentro.



“Estábamos tan nerviosos que no nos vimos y la gente estaba muy emocionada, aplaudían y grababan… fue el momento perfecto… así comienza nuestra historia de amor. 50 horas de viaje que terminaron en un beso”, agregó la mujer a la descripción.



La pareja se conoció tiempo atrás debido a que ambos pertenecen al staff de un grupo de mochileros.