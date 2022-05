Viral: Joven arruina sus boletos para ver a Bad Bunny

Hace unos meses, el cantante puertorriqueño Bad Bunny, dio a conocer su tour mundial y México sería uno de los países afortunados en recibir al trapero de 28 años.



Pero debido a su gran popularidad, en poco tiempo se agotaron las entradas para su concierto, provocando que solo algunos corrieran con la suerte de conseguir boletos.



Los fans ahora están ansiosos de que por fin sean sus conciertos en Monterrey y Ciudad de México, los cuales se llevarán a cabo a principios de diciembre, sin embargo, para una usuaria de TikTok al parecer este gran momento ya no va a llegar.

Usuaria arruina sus boletos para ver a Bad Bunny



A través de la cuenta de @sammybrmz, una usuaria compartió el trágico momento en el que sus boletos para ir al concierto de Bad Bunny en el Estadio BBVA en Monterrey se arruinaron.



Con la descripción “Acompáñenme a ver esta triste historia, ya me quedé sin saludar a Titi”, la creadora de contenidos dio a conocer que toda la información de sus boletos se borró debido a que se derramó aceite sobre ellos.



“Se me llenaron de aceite mis boletos de Bad Bunny. Se borró todo. Ni el mar está tan salado, chale”, dice el texto del video el cual está leído por la voz de TikTok.

En el fondo se pueden observar las entradas del concierto con una gran mancha en donde ya no se logra ver la información sobre el evento.



Como era de esperarse, su video causó polémica en la plataforma de videos cortos y rápidamente se volvió viral. Hasta el momento el clip cuenta con 1.9 millones de vistas y más de 155 mil “Me Gusta”.

Usuarios de la plataforma dieron a conocer su opinión al respecto, algunos se mostraron molestos ante la situación, mientras que otros esperaban que la mujer pudiera recuperar sus entradas para el concierto.



“Ojalá no te dejen pasar”, “Tíralos, ya no sirven y me dices dónde”, “Pero quién guarda semejante tesoro en la cocina”, “Hermana, espero que puedan hacerte válidos los boletos”, “Anulo cualquier maldición”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en el video.



En otro video, la joven tuvo que aclarar que sus boletos se mancharon con aceite para desmaquillar pestañas, el cual se derramó en el cajón donde tenía guardadas sus entradas. Esto porque varios usuarios comenzaron a criticarla porque pensaban que el aceite con el que se habían manchado era el de su cocina.

Joven recupera sus boletos



Por otra parte, los usuarios se seguían cuestionado si después de esto la joven que responde al nombre de Samantha Barbosa podría entrar al concierto de Bad Banny.



Afortunadamente, después de acudir a Súper Boletos, la usuaria de TikTok recuperó sus boletos; “Fui a Súper Boletos, se apiadaron de mí, les explique la situación y ahora ya tengo mis boletos reimpresos”, explicó en otro video.



Este clip cuenta con 9,439 visualizaciones.