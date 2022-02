Viral: Profesor califica exámenes de matemáticas con memes

Algunos profesores buscan la manera de volver más ameno el conocimiento para sus alumnos, sobre todo en materias que se consideran difíciles como matemáticas, esto con el fin de adquirir dichas habilidades de una forma más placentera.

Profesor califica con memes, se vuelve viral

Gracias a las redes sociales, se puede encontrar en plataformas como TikTok esfuerzos de diversos profesores, que idean diferentes métodos para hacer más fácil el camino de aprendizaje de sus alumnos, uno de ellos es el profesor Antuan.



A través de un video publicado en la plataforma de clips cortos, dio a conocer la técnica que utiliza para evaluar a sus alumnos, ya que el profesor utiliza memes relacionados con la calificacipon de cada estudiante.



En el video es posible ver algunos exámenes calificados con esta peculiar técnica. Uno de ellos tiene la imagen del perrito Chems diciendo "No puede ser" en un 4, Finn y Jake de la caricatura “Hora de Aventura” diciendo "Qué pro" con un 9.



El video rápidamente se volvió viral, y hasta el momento cuenta con 1.5 millones de “Me Gusta”, más de 8 mil 500 comentarios, casi 30 mil compartidas y 9.5 millones de reproducciones.

Video viral genera segunda parte



Tal fue el agrado de los tiktokers por esta particular manera de calificar, que el profesor decidió subir una segunda parte de sus exámenes con memes, video que igualmente se volvió viral y que actualmente cuenta con casi más de 22 mil “”Me Gusta” y 95 mil reproducciones.



En este segundo clip, se puede ver a Gru de Mi Villano Favorito diciendo "El macho" junto a un 10, "No es mucho, pero es trabajo honesto" con un 3.2, y a Mike de “Monsters Inc.” diciendo "Hey, pero las risas no faltaron" junto a un 4.4.