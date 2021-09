Viral: albañil llora en video al festejar su cumpleaños solo

TikTok se ha convertido en una plataforma en la que es posible encontrar todo tipo de contenido, como informativo, de entretenimiento, tutoriales, recetas, etcétera. Sin embargo, también es posible encontrar videos que tocan más las fibras sensibles de los usuarios y que los hacen ser más reflexivos.

Este es el caso de un joven albañil que se hace llamar en la red social "Draculín", quien compartió un video en TikTok en el que, acompañado de una rebanada de pastel, aseguró que celebraba su cumpleaños solo, sin nadie con quien compartirlo.

Albañil se vuelve viral por video de cumpleaños



El video causó sensación entre los usuarios de la plataforma, ya que conmovió a sus seguidores al expresar que no tenía con quien celebrar tu onomástico.



En el clip, se puede ver al albañil sentado con una rebanada de pastel para festejar su cumpleaños solo.



“Aquí festejando mi cumpleaños, me compraron un pastel”, indicó el albañil. Una leyenda acompaña al video diciendo: "que triste es estar a solas".



Tras hacer una pausa, el hombre se muestra conmovido y se puede observar que sus ojos se humedecen. "La bronca es que no hay con quién lo comparta", señaló el joven mientras realiza muecas de tristeza. "¡Pero está bueno!".

@draculin7 grasias atodos mis amigos x segirme bendisiones de todo corazon ♬ sonido original - juab manuel ramon

Solidaridad en redes sociales



La grabación rápidamente conmovió a sus seguidores, quienes se solidarizaron con su situación, por lo que comenzaron a compartir el video haciendo se que volviera viral.



Asimismo, sus seguidores le escribieron comentarios de aliento para que no se sintiera tan solo y por lo menos, de manera digital estuviera acompañado.

“No te agüites, aquí andamos todos”; “échale ganas, te queremos”, “no estás solo bro”; “Dios está con usted y no lo dejará solo”; “estar solo no es tan malo, pronto llegará gente que te acompañe”; señalaron algunos usuarios de TikTok.

Usuarios inundan de felicitaciones TikTok de "Draculín"



Luego de que se difundió el video en la plataforma de videos cortos, "Draculín" lleva hasta el momento, 9 millones de me gusta, más de 492 mil mensajes de apoyo y felicitaciones de cumpleaños y 196 mil compartidas.



Asimismo, el su número de seguidores creció, ya que hasta el momento ha logrado alcanzar 1.5 millones en TikTok.



Al respecto, el joven agradeció a todos sus muestras de apoyo. Cabe señalar que el joven albañil comparte regularmente videos en su cuenta de TikTok en los que interactúa con sus seguidores y hasta cuenta con algunos videos en los que se le puede ver bailando cumbia. igualmente, "Draculín" comparte con sus seguidores videos de su oficio como albañil y otras curiosidades de su vida cotidiana.