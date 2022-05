Viral: dejó la escuela para ser "influencer", pero papá la llevó a ser albañil

Un video de la red social TikTok acaparó la atención de los internautas: un padre de familia ofuscado regañaba a su hija por no estudiar y querer involucrarse en el mundo de las redes como ‘influencer’.

“Se había escapado de la casa porque quería hacer ‘tiktoks’, aquí me la traje a la obra para que vea cómo es ganarse el dinero. El dinero cuesta sudor”, compartió el usuario @susyjimenez.

- ¿Qué piensas tú de la escuela, mija? -le insistió.



- Que no sirve para nada -replicó ella.



- Sigues con la misma mentalidad -dijo el hombre.



- Podré ganar mucho más siendo ‘influencer’ que estar estudiando y teniendo una profesión -aseguró la joven.

El padre llevó a su hija a una obra de construcción. Foto: TikTok: @susyjimenez0

El papá grabó toda la conversación para compartirla, justamente en TikTok, como una enseñanza para las futuras generaciones. Además, llevó a su hija hasta una construcción para mostrarle cómo sería su labor si fuese albañil.

“¿Sabes lo que les espera a las personas que tienen esa mentalidad? Les espera hacer mezcla (para construcción). Es un trabajo muy honrado, pero duro y no cualquiera puede hacerlo”, sostuvo.



Luego, instó a la adolescente a levantar un bulto de cemento y “echárselo al hombro”. Sin embargo, no lo logró por el evidente peso del material.



“¿Sabes por qué no lo puedes levantar? Porque no estás hecha para estas cosas, Estrella. Te criaste de una forma delicada, pero el mundo real es duro. Tienes que ganarte el dinero con el sudor de la frente. Es eso o andar pidiendo limosna”, mencionó.

El padre siguió con su discurso, mientras otros trabajadores de la construcción miraban la situación. Aunque dijo que era una labor honrada, le enfatizó a su hija que ese no era el camino y ella podía ser profesional si se preparaba y se alejaba de las redes: “Hacer ‘tiktoks’ no te va a dejar nada bueno”.

Uno de los albañiles intervino en la charla y también aseguró que su hijo no quiso estudiar, así que abandonó el colegio. No obstante, cuando vio el mundo al que debía enfrentarse, decidió retornar al bachillerato. “Ahora, solo empezó otra vez”, comentó el sujeto.



Por el acento del padre, se presume que el video fue grabado en México.

¿Qué opinan los ‘influencers’?

El metraje de más de dos minutos se popularizó en la red y superó los 10 millones de reproducciones. Ante la difusión, varios internautas no dudaron en expresar su opinión, entre ellos los denominados creadores de contenido digital.

Los creadores de contenido dieron su opinión al respecto del video viral. Foto: iStock

Por ejemplo, el ‘influencer’ del canal ‘No es Brujería, es Tecnología’, en el que explica las novedades tecnológicas, le envió un mensaje a la adolescente: “Sí se puede ganar buen dinero en esto, pero es difícil, requiere mucha disciplina y no cualquiera lo logra”.



Daniela Robles, quien cuenta con más de 10 millones de seguidores por su contenido de estilo de vida, comentó: “Es verdad que no se gana nada. La cosa es que antes de decidir meterse de lleno en esto, es bueno tener un plan B (una carrera universitaria)”.

‘Obsession Twitch’, un joven que comparte contenido de videojuegos, la invitó a agradecerle a sus padres por lo que le han dado. “No sé quién te cegó para pensar así”, recalcó.



De igual manera, el canal de ‘FunkyShow’, con amplio alcance en TikTok por material de videojuegos, puso su caso como ejemplo: “Yo empecé con estos ‘tiktoks’, pero mi prioridad siempre fue acabar mi licenciatura. Ahora puedo seguir con esto y tengo educación”.