Viral: en su primera cita, ella olvida su dinero y el hombre compra comida solo para él

Después de más de un año de pandemia a causa del coronavirus, las expresiones de afecto y el contacto con otras personas de manera física han aumentado, por lo que comenzar a conocer gente nueva a partir de citas se ha vuelto a poner de moda por encima de las aplicaciones destinadas para ello como Tinder.



Tener frente a frente a otra persona puede tener varios puntos buenos y otros malos, ya que puede que se repitan ciertas circunstancias para el cortejo de ambos lados, sin embargo, siempre hay una que otra situación que suele sorprender a alguno de los involucrados.



Este es el caso de una joven que se volvió viral en TikTok después de que compartiera un video de una de sus citas, en la que todo salió mal.

Joven exhibe a hombre en su primera cita; y se vuelve viral

La usuaria de nombre Heydi (heydiberber) compartió una de sus experiencias en una primera cita con uno de sus pretendientes.



Todo marchaba sin novedad en su primera cita, no obstante, la situación dio un giro inesperado cuando Heydi se percató de que había olvidado se cartera y con ella su dinero.

Lo lógico que podría suceder en una situación así, es que su acompañante fuera compartido, o pidiera algo para ella como gesto de caballerosidad, sin embargo, grande fue la sorpresa de la joven cuando el hombre con el que había salido no le invitó nada para comer y, por si fuera poco, solo compró comida para él y la comió frente a ella.



"En nuestra primera cita no tenía dinero, así que él solo se compró comida", escribió la joven.

Es así que, mientras él comía plácidamente, Heydi aprovechó la ocasión para exhibir al sujeto en redes. El video rápidamente se viralizó en TikTok y hasta el momento ha logrado conseguir más de 5 millones de vistas, más de 484 mil Me Gusta y más de 44 mil comentarios.

Video viral divide opiniones

En el video viral se puede apreciar cómo la joven grabó a su cita comiendo frente a ella. Por ello, la chica preguntó a sus seguidores si pensaban que era buena idea volver a salir con él. “¿Deberíamos de salir de nuevo?", preguntó.



Como era de esperar, el video causó furor en TikTok dividiendo opiniones. Algunos usuarios señalaron que su cita era “un patán”, otros señalaron que siempre debes llevar dinero contigo, sobre todo en una primera cita.



De igual forma, otros internautas criticaron el hombre por su falta de modales y otros tantos hicieron algunos señalamientos sobre la igualdad de género.



“Ella lo invitó a salir y quería que fuera el mejor juego”; “Comportamiento del rey”; “No vuelvas a salir con él”"; son algunos de los comentarios del video.

Segunda oportunidad

A pesar de todo lo ocurrido, Heydi decidió darle una segunda oportunidad a su cita, solamente para comprobar que de nueva cuenta su comportamiento dejó mucho de qué hablar.