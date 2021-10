Viral: mesera de Hooters revela en TikTok cuánto gana en propinas

En días recientes, se desató un escándalo en redes sociales debido a que la compañía Hooters presentó el nuevo uniforme de sus meseras, el cual “parece ropa interior”, según quejas de varias empleadas de la cadena.



No obstante, uno de los argumentos que se mencionaron en pro de dicho uniforme, es que incrementan las propinas que reciben las chicas. Ahora, una mesera de Hooters se volvió viral en redes luego de señalar en TikTok cuánto dinero gana a la semana solo en propinas, además de su salario.

Tiktoiker se vuelve viral por sus propinas



En un clip de casi un minuto, la joven Kirsten Songer, que trabaja en una sucursal de la cadena de restaurantes de Carolina del Sur, y es mejor conocida como “The flat Hooters girl” (la chica Hooters plana), señaló que sus propinas oscilaron entre los 50 y los 408 dólares por día.



"Esto es lo que gano en una semana en Hooters", dijo Songer. "Esta es una semana realmente buena para mostrar, porque tuve algunos turnos realmente geniales y luego algunos turnos no tan buenos".

Songer sumó las propinas y calculó que se llevó a casa mil 308 dólares.

Asimismo, en un año, la cantidad de ganancias podría estar cerca de los 70 mil dólares, cifra que es similar a los ingresos salariales de los inspectores de transporte y tasadores de seguros.





Cabe decir además que, si bien las propinas fueron generosas, un hombre le dio 60 dólares solamente por "hablar con él".



La cantidad de ganancias por propinas llama la atención si se considera que en Carolina del Sur se puede tener un salario promedio de 2.13 dólares por hora.



Hasta el momento, el video cuenta con 9 mil 748 Me Gusta, 319 comentarios y 401 compartidas

Propinas causan furor en TikTok



Los usuarios de TikTok no dejaron pasar la oportunidad y han compartido su sorpresa sobre la realidad de trabajar en Hooters y cómo el personal se gana la vida en gran medida a través de las propinas.



“$ 2.13 es ridículo. No entiendo cómo esto puede ser legal”, escribió un tiktoker, mientras que otro agregó: “¡Por eso es importante dar propina! ¡Eso es en lo que confiamos! "

"Los meseros en BC Canadá ganan US$ 4 la hora, qué diablos", agregó otro.

Cabe decir que la tiktoker Kirsten Songer se volvió viral a finales del año pasado, después de realizar un video en el que compartió como era un día como mesera de Hooters y más recientemente por mostrar, al igual que muchas otras jóvenes, las diferencias entre los shortsviejos y nuevos de las chicas Hooters.



Asimismo, la chica de 22 años, está graduada de la Universidad de Carolina del Sur y actualmente asiste a la facultad de medicina) además de desempeñarse como bartender de Hooters.

Grandes propinas, bajos salarios

Es importante tener en cuenta que, cualquier persona que trabaje en un restaurante sin importar el estado en los Estados Unidos, debe recibir un pago mínimo de 7.25 dólares por hora, incluidas las propinas, dese el 2019. Los meseros del restaurante pueden recibir un "salario mínimo en efectivo" según las reglas de salario mínimo en sus respectivos estados.