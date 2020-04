"Volveremos a brindar", la canción que se convirtió en himno de la pandemia del COVID-19

En un inicio la canción "Volveremos a brindar" fue confundida y se pensó que pertenecía a la banda española La Oreja de Van Gogh, sin embargo, la misma Lucía Gil usó su cuenta de Twitter para corregir la confusión, y a pesar de haber sido creada para las víctimas españolas, se volvió viral por lo que hoy se ha convertido en un himno a escala mundial.

Según un informe realizado por la agencia AFP, son más de 3 millones de personas en cerca de 70 países las que han sido instadas a permanecer en sus casas para prevenir el contagio de este virus, y a ellas es a quienes en parte está dedicada la canción. En sus letras se puede escuchar la narración de varias situaciones que las personas están viviendo a causa de esta emergencia, la más conocida, el distanciamiento social y cómo esto ha hecho que familias se sientan solas o que muchos amigos tengan varios días sin verse: "volveremos a juntarnos" dice la canción, "romperemos ese metro de distancia entre tú y yo", agrega.

Pero también habla de cómo la humanidad siempre se las ingenia para salir adelante y superar cada obstáculo que se interpone, y de cómo al seguir con las medidas de protección se logrará que en un futuro todos vuelvan a estar juntos y disfrutar de placeres de la vida tan sencillos como tomar un café con las amigas.

Por otra parte, está dedicada a los héroes que están dentro del hospital: "un puñado de valientes que tampoco esta noche dormirán", menciona entre sus letras haciendo referencia a todos los trabajadores como médicos, enfermeros, especialistas y demás personas que están luchando para ganar la batalla a este problema en todo el mundo.

"Me dan ganas de llorar, al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más", recalca la canción dando a entender la importancia de la unión para salir pronto de este problema.

"He compuesto esta canción (con una edición propia de una cuarentena, del tirón) por nosotros y por los que nos están cuidando. Este es el país que me gusta. El que se junta para luchar sin armas, se divierte, se anima, se quiere, se apoya... Me siento orgullosa y estoy convencida de que pronto saldremos de esta. Solo nos queda esperar", dice la artista en el texto que hizo para acompañar su publicación en su cuenta de Instagram.

Una canción que da esperanza a que muy pronto todo volverá a la normalidad y quizá un poco mejor.