¿Vuelos solo para adultos? La petición de una mujer que desata polémica en redes

Hay debate en redes sociales a raíz de un video de TikTok en el que una usuaria le pide a las aerolíneas que vendan vuelos solo para adultos.

La petición de la joven surgió a raíz de su último viaje en avión en que que tuvo que soportar el llanto de un niño durante todo el viaje, según relató.

Morgan Lee publicó un video del incómodo momento que vivió en un vuelo de tres horas. "El vuelo duró 3 horas y escuché esto todo el tiempo. El niño tenía más de 5 años y se sentaron justo detrás de mí, pateaba mi silla mientras la madre dormía".

La mujer cuestionó la inexistencia de vuelos solo para adultos y aseguró que pagaría el dinero que fuera necesario para no tener que repetir dicha situación.

Ante la sugerencia, los internautas no dejaron de pronunciarse y, como en todo, las opiniones estuvieron divididas. Hubo quienes le respondieron que ella debería ser más compresiva con los padres, mientras otros explicron que los demás pasajeros del avión no tenían por qué soportar una pataleta.

"Es difícil para una madre" y "los bebés también son humanos", fueron algunos de los comentarios en contra de la propuesta, mientras quienes están de acuerdo dijeron cosas como: "Todos los comentaristas son los que dejan que sus hijos griten durante 5 horas como si eso no estresara a otras 200 personas" y "No les estás pidiendo que hagan nada, ni siquiera estás diciendo que los niños no deberían volar".

Por otro lado, otras personas manifestaron ser padres de familia y destacaron que lo que le ocurrió a Lee fue por culpa de la madre, pues hacer que un niño se comporte bien durante un viaje es un tema de educación.

"Tengo tres hijos con quienes viajo desde que eran bebés, es cuestión de prepararse, comprar detalles para entretener y educarlos", fue otra de las reacciones al video.

La discusión sigue abierta: ¿Las aerolíneas deberían tener vuelos solo para mayores de edad?