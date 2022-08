Wally, el cocodrilo que fue grabado paseando con correa y se volvió viral

Para muchas personas, tener un encuentro con un caimán podría ser sinónimo de verdadero terror, al menos según los recientes ataques que se han registrado en Estados Unidos y que predominan en la zona de Florida. Avistar a estos reptiles es usual cuando se está cerca de algún estanque, pero encontrarlo mientras disfruta del agua en un sitio público y con correa es bastante inusual, sobre todo si quien lo lleva es una niña que lo trata como si fuese un perro más. Esto ocurrió el pasado viernes en el parque LOVE de la ciudad de Filadelfia y hay un significado oculto tras la identidad del caimán.

De acuerdo con el reporte de la revista People, Wallygator es un reptil al que le encantan los besos y abrazos. Fue su dueño Joie Henney, quien padece cáncer, el que lo llevó para conocer y saludar a las personas. Este animal es de apoyo emocional y tiene un vínculo cercano con su amo, quien inició una campaña de recaudación de fondos para su cuidado con la que ya reunió más de 1500 dólares. También, Wally, como lo apodan, participa en el concurso de la mascota favorita de Estados Unidos, en donde el ganador se queda con un premio de 10.000 dólares. A días de que finalicen las votaciones, estaba en el primer puesto, en una lista en la que también sobresale una tortuga de dos cabezas.

La historia de Wallygator

Wally es un caimán de apoyo emocional que da besos y abrazos

De acuerdo con CNN, Henney obtuvo al reptil hace seis años, cuando era una cría que medía apenas 50 centímetros. En 2018, Wally logró obtener la denominación de mascota de apoyo emocional, lo que significa que no muestra señales de agresión, incluso cuando duerme con su dueño y le roba las almohadas y mantas. El animal es muy popular y tiene redes sociales. En declaraciones consignadas por el medio citado, su dueño recalcó que este es el “único caimán que se niega a morder”. Para él, es además un gran apoyo en sus sesiones de radiación contra el cáncer.

En realidad, Henney es un rescatador de reptiles que trabajó con ellos durante 30 años. Un día, un amigo de Florida lo contactó y le dijo que había sobreabundancia en esa área. Debido a que son un problema para el equilibrio de los ecosistemas, cuando esta situación ocurre, estas especies son sacrificadas o trasladadas al cautiverio. Al final, Wally fue sacado de una laguna de Florida y el conocido de Henney se lo llevó para que no tuviera otro fin. Después comenzó esta relación única entre ambos.

“Wally ha sido bastante diferente a cualquier caimán con el que me haya enfrentado en los últimos 30 años porque no muestra ira. No muestra agresión. No lo ha hecho desde el día en que lo atraparon. Nunca pudimos entender por qué”, relató para CNN.

Wallygator se vuelve sensación en Filadelfia

El viernes, los transeúntes tuvieron un encuentro sorpresivo con el caimán en el Love Park de Filadelfia. Algunos incluso publicaron las imágenes y videos en redes sociales, mientras Wally se refrescaba un poco con el agua rociada por la fuente.

La mayoría de las personas no podía ocultar su emoción con el encuentro y su dueño no estaba preocupado por la posibilidad de que mordiera a alguien. “Es alucinante, simplemente difícil de creer”, enfatizó.

La visita en este parque de Filadelfia ocurrió luego de que ambos acudieron a grabar un segmento para un programa de noticias y la gente llegó tan pronto como se enteró de la presencia del caimán, para tener la oportunidad de pasearlo, darle un abrazo o tomarse una foto con él.

Su dueño espera que historia de Wally puede ayudar a las personas a ser amables y está orgulloso de que su reptil dibuje una sonrisa en el rostro de los demás, en un mundo que ya es, en su visión, bastante difícil.