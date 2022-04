WhatsApp: así puedes saber el nombre con el que te guardaron

WhatsApp es de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares a nivel mundial debido a la gran cantidad de herramientas que tiene incluidas y que te permiten mantener una comunicación amena con otras personas.



Mediante esta app puedes comunicarte con amigos, familiares, profesores, compañeros de trabajo, pareja, etcétera, ya que su interfaz es muy sencilla y, por ende, personas de todas las edades la utilizan sin ningún problema.

Además de ser útil y práctica, te permite conocer mucha información como saber si alguien eliminó un mensaje que te había enviado, cuándo fue la última hora de conexión de la otra persona, saber si leyeron tus mensajes e incluso conocer el nombre con el que te tienen guardados tus contactos de WhatsApp.

Si te interesa saber esta información, entonces quédate a leer ya que en Tech Bit te explicaremos cómo lograrlo paso a paso con este sencillo truco. Lo mejor es que no tendrás que descargar ninguna aplicación externa pues todo se hace a través de la app de mensajería.

¿Con qué nombre te guardaron tus contactos en WhatsApp?



Tus contactos pudieron registrarte de muchas maneras dependiendo del nivel de confianza que existe entre ambas partes, algunos puede que te tengan guardado con tu nombre de pila y apellido, otros con algún seudónimo o incluso hasta con un sencillo emoji. Las posibilidades son infinitas.



Si eres una persona curiosa y te interesa saber con qué nombre te guardaron tus contactos de WhatsApp, basta con seguir estos sencillos pasos que en cuestión de segundos te permitirán conocer cómo te registraron en esta app.

Cabe destacar que no necesitas un gran nivel de conocimiento tecnológico, dependerá más que nada de la creatividad con la que lleves a cabo tu plan.



¿Cómo saber el nombre con el que te guardaron en WhatsApp?



Abre la aplicación de WhatsApp desde tu teléfono móvil.



Ingresa a la conversación del contacto que deseas saber cómo te registro en WhatsApp.



Para ello, deberás pedirle tu número. Pero ojo, no solo deberá pasarte el número escrito, sino que deberá enviarlo como contacto.



Para ello, tiene que pulsar el ícono con un clip que viene en la barra de texto y entre las opciones aparecerá Contacto.



Al pulsarlo le aparecerán todos sus contactos de WhatsApp y tendrá que elegir el tuyo y pulsar el ícono de enviar.



Cuando te llegue el número, aparecerá el nombre del contacto con el cual la otra persona te guardó, ya sea con tu nombre de pila, un emoji o seudónimo.



Y listo, así podrás conocer cómo te tiene registrada la otra persona. Este método funcionará únicamente si la persona acepta enviarte tu contacto de esta forma o incluso de su propia ingenuidad pues si no conoce tus verdaderos motivos, entonces no sospechará nada al pedirle tu número.



Vale la pena destacar que en la actualidad en cualquier red social la información se da a conocer fácilmente, por lo que debes ser sumamente cuidadoso de cuál nombre la asignas a tus contactos para evitar problemas en un futuro.