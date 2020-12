Whatsapp dejará de funcionar en estos celulares a partir del 2021

Al terminar cada año, WhatsApp finaliza el soporte para teléfonos inteligentes con iOS y Android más antiguos. En ese sentido, para inicios de 2021, el servicio de mensajería cambiará su soporte oficial y actualizará los equipos en los que funcionará.

En el caso de los teléfonos Android, WhatsApp funcionará en aquellos teléfonos con el sistema operativo a partir de la versión 4.0.3. (conocida como Ice Cream Sandwich y lanzada en 2011) y iOS 9 (lanzado en 2015) en adelante.

Para poder revisar qué sistema operativo tienes tu celular, deberás ingresar a Configuración o Ajustes. Luego desplázate hacia Sistema. En dicho apartado observarás el tipo de versión de Android que tienes y listo.

¿Cuáles son los celulares no compatibles?

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4

Galaxy Nexus de Google

Xperia S de Sony

En un inicio se había dicho que solo los que tienen iOS 8 o anterior serían los afectados. Sin embargo, si tienes iPhone con iOS 9 o posterior podrás usar WhatsApp sin problemas.

iPhone 3S

iPhone 3GS

iPhone 4

iPhone 4S

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

Asimismo, el servicio de mensajería indica que algunos modelos de teléfonos con sistema operativo KaiOS 2.5.1 o posterior, incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone 2, podrán seguir usando la app sin contratiempos.

¿Qué es lo que debo hacer para no perder Whatsapp?

La empresa señala que se debe actualizar tu dispositivo móvil, en caso hayas recibido una nueva versión y todavía no lo has ejecutado. En caso contrario, solo te quedaría renovar. No esperes que sea medianoche del 1 de enero y te quedes sin el servicio de mensajería.