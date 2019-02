Yalitza Aparicio: ¿qué hará después de "Roma" y del premio Oscar 2019?

Yalitza Aparicio hizo historia en México cuando fue nominada a los premios Oscar 2019 como mejor actriz por “Roma”, la película de Alfonso Cuarón que empató en nominaciones con “La favorita”, de Yorgos Lanthimos. Ambas cintas se disputarán las estatuillas a mejor película y mejor director en la gala de este domingo.

Pero luego del Oscar 2019, ¿qué sucederá con la maestra nacida en Oaxaca? Diversos medios de comunicación han dado algunas informaciones respecto al futuro de la actriz mexicana. Unos aseguran que tiene un gran camino por recorrer en el mundo de la actuación y otros auguran que regresará a su ciudad natal para ejercer su carrera como profesora.

En esta nota te contaremos cuáles son los planes que Yalitza Aparicio podría seguir luego que pase la euforia por “Roma”.

¿Qué hará Yalitza Aparicio?

Diversos medios de comunicación de México han asegurado que dos productores de Televisa ya la han buscado y le han propuesto que sea la protagonista de algunos de sus siguientes proyectos.

Nelssie Carrillo, periodista de espectáculos de México, asegura que el nuevo presidente de Televisa Estudios, Patricio Wills, habría aceptado la propuesta de “El Güero” Castro para que Yalitza Aparicio sea protagonista de su próxima novela.

“Sin leer la historia, sin importarle la sinopsis, sin importarle cuánto cueste, (Will) está puesto y dispuesto”, se lee en una publicación que hizo la mujer de prensa en su cuenta de Instagram.

Otro de los productores que quiere trabajar con Yalitza Aparicioes Pedro Torres, él dijo que sería magnífico contar con su participación en alguno de sus proyectos, aunque por el momento no hay ningún anuncio oficial sobre el futuro laboral de la actriz mexicana. Eso sí, llega quiere ser parte de este mundo de aquí en adelante.

"Después de vivir toda esta aventura me di cuenta que el cine no es algo lejano a lo que yo siempre he soñado, mediante películas también se puede educar a la gente de una forma más masiva, pero pues veremos si se presenta alguna propuesta", declaró Aparicio AFP.

¿Qué opina Alfonso Cuarón?

Alfonso Cuarón, la mente maestra detrás de "Roma", dio una entrevista a la agencia AFP sobre Yalitza Aparicio y comentó que ella puede interpretar lo que se le pegue la gana.

"Hoy por hoy la manera en la que Yalitza ha sido arropada por el pueblo de México es incuestionable. ¿Que ha existido un prejuicio? Bueno, ahora hay una generación que es mucho más consciente del México actual", anotó el director y mentor de la nueva estrella del cine mexicano y mundial.

Por su parte, Salma Hayek, quien en 2002 se convirtió en la primera mexicana nominada al Óscar a mejor actriz por su actuación en el filme "Frida", consideró "muy merecida" la nominación de Aparicio.

"Me emociona mucho saber que a partir de hoy no estoy sola. Felicidades Yalitza por tu merecida nominación. Ojalá que esta vez tú sí te lo lleves", comentó en sus redes sociales.

"Roma" alcanzó 10 nominaciones en las siguientes categorías: Mejor Película, Mejor Película Extranjera (México), Mejor Director (Alfonso Cuarón), Mejor Actriz (Yalitza Aparicio), Mejor Actriz de Reparto (Marina de Tavira), Mejor Guión Original, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Edición de Sonido, Mejor Fotografía y Mejor Diseño de Producción.