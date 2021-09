Yanira Berríos, tiktoker famosa por su peculiar baile pierde cuenta con casi un millón de seguidores

Yanira Berríos, la tiktoker salvadoreña perdió su cuenta principal en la que acumulaba casi un millón de seguidores, según detalló en un video emitido en su cuenta secundaria.

La creadora de contenido informó a sus seguidores que, "personas mal intensionadas" denunciaron su contenido, mismas que se hacen pasar por ella en perfiles bajo su nombre.

"Paso lo que esperaba (...) me botaron la cuenta, así que me he quedado solo con @yaniraberrios371 (usuario de Tik Tok), @yaniraberrios7 ya me la tiraron", expresó la también comerciante.

Berríos se volvió tendencia nacional e internacional con un video publicado hace algunas semanas donde realiza un peculiar baile al estilo de los años 80´s.

El video fue recreado, incluso, por famosos que también nacieron en dicha plataforma, así como personas que llegan a visitarla a su puesto de venta en la Plaza Gerardo Barrios de San Salvador.