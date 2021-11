"Yo no pedí esto", pareja de Octavio Ocaña se defiende de señalamientos sobre que busca fama

Nerea Godínez, pareja de Octavio Ocaña, publicó un video en el que anuncia que se alejará un poco de las redes sociales luego de que algunos usuarios comenzaran a señalarla de buscar fama tras la muerte del actor que dio vida a Benito Rivers en Vecinos.



En el video publicado en la plataforma Instagram, Nerea busca que no se le siga atacando. "Llegué a mi límite".



Pidió a las personas no creer en los rumores "llegaron a un punto en el que me molesta, yo no pedí esto, de la nada la gente me empezó a seguir, mi perfil siempre fue público, dejen de atacarme... No me ven llorar, eso me lo guardo para mí".

Indicó que mucha gente está creyendo los rumores que están publicando en una cuenta de Facebook no oficial que tiene más de 200 mil seguidores.

Reitero su llamado a evitar creer en rumores.



Investigan filtración de fotos del cadáver de Octavio Ocaña

Por la filtración de fotografías difundidas en redes sociales, presuntamente del cuerpo del actor Octavio Ocaña, dentro del anfiteatro del hospital de Traumatología de Lomas Verdes del IMSS, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una investigación.

Cabe recordar que el joven de 22 años murió el viernes 29 de octubre, luego de que su camioneta chocó en territorio de Atizapán de Zaragoza, en la autopista Chamapa Lechería y un arma de fuego se disparó presuntamente de forma accidental alojando un disparo en la cabeza de actor conocido por su personaje de “Benito”.

Fue atendido con vida

Aún con vida Octavio Ocaña fue atendido por paramédicos y trasladado al hospital de Traumatología de Lomas Verdes del IMSS en Naucalpan, donde personal médico lo recibió ya bajo el “código negro”, es decir sin vida.

La Fiscalía mexiquense informó que “derivado de varias diligencias realizadas hasta este momento se ha podido establecer que las fotografías mencionadas fueron tomadas mientras el cuerpo se encontraba en el anfiteatro de dicho nosocomio”.

“Por estos hechos la FGJEM investiga a toda persona que haya tenido acceso al anfiteatro de este hospital, en los momentos en que el cuerpo se encontraba en el lugar”, difundieron autoridades mexiquenses de la Fiscalía.