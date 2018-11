YouTube: Lele Pons confesó que solo se ha hecho una cirugía en toda su vida

Lele Pons, la estrella de Instagram e integrante de "La Voz México", aseguró que solo se ha hecho una cirugía a lo largo de su vida. A su paso por el programa "D Generaciones" (que ya está disponible en YouTube), la venezolana habló abiertamente del radical cambio en su aspecto físico.

Lele Pons asegura que solo se ha realizado una cirugía. (Fotos: Instagram)

En el citado espacio de TV, Pons confesó que la cirugía plástica que se realizó fue en el rostro, debido a que no le gustaba como se veía.

Tras visualizar un video cuando tenía 15 años, Lele Pons se avergonzó y dijo: "¡Qué fea!". Posteriormente la bailarina venezolana confesó que se operó la nariz y que se había corregido la dentadura.

"Es la única cosa que yo me hice fue la nariz y después los brackets para corregir la dentadura, me arreglé un poquito el pelo y me puse un poquito más flaca y tuve más color", expresó la joven de 22 años, como se aprecia en este video de YouTube:

Cabe señalar que la influencer no ha ocultado cómo lucía de joven, ya que en sus redes sociales ha compartido fotografías de su pasado.

Lele Pons es una de las figuras latinas más populares en YouTube. Además de subir videos humorísticos, tiene una web serie llamada "Amigos" con Juanpa Zurita, entre otros 'influencers'.

