YouTube: ¿Por qué le cerraron el canal a WillyRex y qué tiene que ver Cyberpunk 2077?

Google cerró repentinamente el canal del famoso youtuber español Guillermo Díaz Ibáñez, conocido como WillyRex, tras haber estado jugando Cyberpunk 2077 mientras realizaba un streaming. Un hecho que sobresaltó a su comunidad de seguidores e internautas de habla hispana, ya que el creador de contenidos asegura que no ha tenido ningún “strike” en YouTube como para que se proceda así con su cuenta.

WillyRex anunció la desaparición de su canal de YouTube el 16 de diciembre en su cuenta de Twitter. Los seguidores del youtuber y otros creadores de contenidos empezaron a manifestar su desacuerdo con la plataforma de videos de Google. Esto generó un gran impacto en redes sociales, donde terminó por volverse tendencia.

El ‘gamer’ explicó en otro tuit de las 7:21 a.m. del 17 de diciembre que aún no sabía nada de su canal, que él no tenía infracciones antiguas con YouTube y que no se explicaba esta repentina decisión. “No sé nada del canal.. esta desaparecido en el limbo... no es por ninguna infracción de ningún tipo ya que necesitas 3 strikes y yo no tenia ninguno...”, escribió.

¿Qué había hecho este youtuber para merecer esta sanción? Su última actividad en YouTube, fue un streaming mientras jugaba Cyberpunk 2077. En dicha trasmisión, WillyRex se arriesgó y decidió emitir imágenes en las que su avatar en el juego realizaba actos sexuales.

“YouTube, no me censures (...) Esto es +18, chicos. Todos los que estáis aquí tenéis por lo menos 25 años, no habéis visto nada raro”, advirtió durante la trasmisión WillyRex. Sin embargo, el “streaming” prosiguió mientras las imágenes continuaban emitiéndose en directo.

Cyberpunk 2077 es el último juego de CD Projekt para las consolas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Google Stadia. Es un videojuego en primera persona que tiene clasificación PEGI18, lo que quiere decir que contiene: apuestas, discriminación, drogas, sexo, miedo, lenguaje soez y violencia.

¿Qué reglas de YouTube infringió WillyRex?

Los videos que presenten “imágenes de desnudos y contenido sexual” podrían motivar el cierre del canal, según las Políticas de YouTube. Se entiende por este tipo de contenido:

Exposición de genitales, pechos o glúteos (con o sin ropa) con el objetivo de brindar placer sexual.

Pornografía que muestre actos sexuales, genitales o fetiches con el objetivo de brindar placer sexual.

“Esta política se aplica a los videos, las descripciones, los comentarios, las transmisiones en vivo y cualquier otro producto o función de YouTube. Recuerda que estos son solo ejemplos. No publiques contenido si crees que podría infringir esta política”, señala la plataforma.

¿Cómo decide YouTube cerrar un canal?

Para ser ‘baneado’ de YouTube el creador debe haber incumplido tres veces con las normas de la comunidad. Es decir, según los procedimientos de la plataforma de video, se debería haber lanzado tres strikes antes de cerrar el canal de WillyRex.

Cuando hay un contenido que infringe las normas de YouTube, lo primero que se muestra es una advertencia sin penalización, en la que se le pide al creador que borre el contenido que genera dicha alarma. Esto activa el sistema de 3 strikes, pero si el canal no infringe las normas en 90 días, los strikes se restablecerán a 0, pero la advertencia inicial no desaparecerá.

Desde 2019, YouTube ha establecido que los strikes se administran de la siguiente forma:

Primer strike: el canal quedará congelado durante una semana. Los creadores de contenidos no podrán cargar ni realizar transmisiones nuevas en YouTube. Expira tras 90 días.

Segundo strike: si durante estos 90 días se recibe un segundo strike de YouTube, la plataforma procederá a congelar nuevamente el canal por dos semanas consecutivas.

Tercer strike: si en estos 90 días, desde que se cometió la primera falta, el creador incurriera en una tercera falta más, YouTube procederá a cerrar dicho canal.

Recuperó el canal pero...

Tras 9 horas de incertidumbre, el canal de WillyRex volvió a YouTube con sus más de 16 millones de seguidores, pero aún quedan muchas incógnitas en el aire. Ya que no se sabe si el proceso fue regular, pues podría sembrar un precedente para futuros ‘streamers’ que decidan probar en vivo juegos con la clasificación PEGI18.

