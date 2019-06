5 implementos básicos

1

Buenas alforjas.

Ya sea si son de lona o de bidones, las alforjas ideales son las impermeables, ya que dentro de ellas pondremos nuestro equipo, ropa y comida. No hay nada peor que nos caiga una lluvia y terminemos con unas alforjas con equipo mojado. Esto pone en riesgo nuestro tour y nos deja con más peso y problemas. Existen en el mercado varios tipos de alforjas de diversos precios, pero también con poco presupuesto y dedicación se pueden hacer unas excelentes alforjas de lona o de bidones 99.9 % impermeables.

2

Tienda de campaña.

Que sea cómoda, liviana y de acuerdo con nuestro presupuesto. No es necesario tener una tienda carísima o de la mejor marca. Con esto nos ahorramos en pagar hospedaje. Además, nos pone en contacto con la naturaleza, lo cual es uno de los objetivos del cicloturismo. Si no tienes una tienda de campaña, no te desanimes ya que existen otras formas para pasar la noche, como las hamacas y carpas, las cuales son opciones económicas.

3

Colchoneta.

Sumando al punto anterior podríamos prescindir de la tienda de campaña pero no de una colchoneta, ya sea de espuma o inflable, una colchoneta es algo que nunca dejamos ya que no es lo mismo dormir en el suelo que sobre algo que amortigue nuestro cuerpo. Este detalle a la hora de dormir puede hacer una gran diferencia, porque al día siguiente nuestro cuerpo no se levantará adolorido y evitaremos la fatiga acumulada. Uno de los principales problemas en los cicloviajeros y campistas.

4

Una bolsa de dormir.

Igualmente conocidas como sleeping bag, nos ahorran espacio y peso en llevar frazadas en nuestro equipaje. Una bolsa de dormir hará de las noches frías un problema menos para el cicloviajero. En tiempos de verano cuando las noches son calientes puedes combinar la bolsa de dormir con una colchoneta y tendremos un lugar para dormir mullido y cómodo, algo que en la ruta es muy apreciado.

5

Cocina.

Este es otro implemento que nos ayudará a ahorrar dinero. El solo hecho de poder prepararnos una comida caliente es un gran motivante en ciclismo de larga distancia. Por otra parte, la cocina es muy útil porque podemos hervir agua para potabilizarla y en las noches frías hacernos un chocolate caliente.