¿Alguna vez deseaste volver al Teleférico en San Jacinto? Ahora puedes hacerlo

¿Y si te dijera que el ex teleférico se ha convertido en un sitio eco turístico por donde podemos volver a caminar de forma segura? Lo tengo todo listo, si estás interesado en acompañarme en un viaje distinto, envía un mensaje directo para coordinar. Incluye transporte y refrigerio. CUPOS LIMITADOS. #elsalvador #drone #droneoftheday #dronestagram #instagood #instashot #travel #blogger #trip #peace #paradise #nature #travelling #tourism #sivar #photooftheday #volcano #beauty #amazing #roadtrip #djiphantom4 #phantom4 #dronegear #dronephotography #dronelife #iamdji #landscape

