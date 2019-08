Cicloviajeros Salvadoreños

Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Tanto Ruiz como Pineda tienen como meta llegar a la ciudad de Ushuaia, que es considerada la ciudad más austral del mundo, título en disputa (según Chile) con la ciudad de Puerto Williams, ubicada al sur del canal Beagle. A Usuhuaia se le conoce como "el fin del mundo" porque ahí acaba el continente americano en el hemisferio sur.

El cicloturismo o ciclismo de larga distancia es una disciplina del ciclismo que está ganando muchos adeptos en el mundo desde hace muchos años atrás y en nuestro país no ha sido la excepción.

El cicloturismo de alforjas es una actividad recreativa y no competitiva que combina el esfuerzo físico y el turismo. Consiste en viajar en bicicleta y visitar los lugares que se encuentra uno a su paso durante un trayecto o tour. Debido a que se realiza por placer y no por competición, no se puede llegar a denominar como una práctica competitiva.

En esta disciplina se pueden hacer viajes de cualquier duración, tanto de un día como de varias semanas, meses o años. Una persona en razonable forma física y con una bicicleta cargada de equipaje puede recorrer entre 50 y 100 kilómetros por día, dependiendo del tipo de terreno, por lo que se pueden cubrir distancias considerables en unos pocos días.

El cicloturismo es una actividad en la que no se necesita invertir una gran cantidad de dinero en equipo, ya que la bicicleta y las alforjas pueden ser de bajo costo, por lo que viajar es sumamente económico en comparación con otros medios de transporte.

El cicloviajero, tal como se les denomina a los que practican esta disciplina, usualmente prefieren economizar y no gastar en hospedajes porque en sus alforjas lleva todo el equipo necesario para acampar y pasar una vida austera con el fin de estar en la ruta la mayor cantidad de días posibles, la palabra clave para todo cicloturista es: la autosuficiencia.

Originario de Garita Palmera, Ahuachapán, partió de ahí el 18 de enero de 2018 y después de casi un año y medio viajando se encuentra en Bolivia, lugar que ha recorrido los últimos dos meses conociendo su gente, su cultura y sus paisajes. Después de haber recorrido 7,500 kilómetros en bicicleta su forma de ver la vida y lo que le rodea ha cambiado.

Viajar en bicicleta “Una lección muy valiosa que me ha dado viajar en bicicleta es que uno puede hacer las cosas cuando quiere y la bicicleta te ayuda a entender que sí se puede. Que sí te puedes mover de un lado a otro, que sí se puede sobrevivir... La bicicleta te da la confianza de que todo te va a salir bien y de un lugar te mueves con ella para otro. Y creo que es eso, el valor y la fuerza que te da a ti mismo la bicicleta”, comenta Ruiz.

Financiar el viaje Cuando partió de El Salvador solamente llevaba $40, los cuales solo le alcanzaron para llegar a Nicaragua. Para continuar su viaje tuvo que “lavar baños, con eso gané un poco de dinero para continuar”, asegura Ruiz. Hoy en día cuando llega a un pueblo busca trabajo el cual realiza por un pago en dinero, por comida u hospedaje.

Harold Pineda, de 33 años, mejor conocido en redes sociales como “Fares on trip”, es un

profesor de inglés salvadoreño que ha dejado todo para emprender el viaje de su vida: pedalear en solitario desde El Salvador hasta Tierra del Fuego, Ushuaia, Argentina. Esta aventura la inició el pasado sábado 4 de mayo de 2019 y para lograr su objetivo tendrá que pedalear unos 12,798 kilómetros durante más de un año junto a su fiel bicicleta, a la que llama “la Gigantona de Jocoro”. Actualmente se encuentra transitando Colombia rumbo hacia Ecuador.

Viajar en bicicleta “En 2017 hice mi primer viaje a Guatemala en bicicleta y me encantó. Desde ahí en cada aguinaldo y cada fin de año iba ahorrando para ir comprando mi equipo, mis alforjas, mi tienda de campaña y decidí que debía hacer mi viaje a Ushuaia, Tierra del Fuego”, comenta Pineda.