¿Cómo elegir una tienda de campaña?

¿Para qué?

Define y reflexiona qué tipo de cicloviajero serás y el uso que vas a darle a la tienda de campaña. Harás recorridos de fin de semana, de largas rutas o la vuelta al mundo. Definido esto puedes escoger la mejor opción para tus necesidades. En nuestro caso la que más utilizamos es una en forma de iglú para dos personas.

Tamaño y peso

Esta es una de las características indispensables para viajes en bicicleta, debes buscar una que no sea tan pesada o voluminosa. Pero las tiendas de campaña con estas características son demasiado caras. Si tu presupuesto es reducido busca las de peso medio y de fibras sintéticas como nailon y poliéster.

Marca

Existen muchos productores de tiendas de campaña, tipos de materiales y precios. Somos de la opinión de buscar mucho para encontrar buenas ofertas, pero siempre de calidad. Puedes optar por una de segunda mano. Al fin y al cabo, tu tienda de campaña será tu techo durante días y tendrás que soportar muchas veces lluvia y frío.

Calidad de los materiales

En cuanto a los materiales, prefiere siempre los sintéticos como el nailon o el poliéster, que reducen el peso y soportan mejor las condiciones climáticas. Comprueba siempre que tengan costuras sólidas y termoselladas en el suelo y el techo, para evitar el paso del agua. Que las varillas y estacas sean de aluminio y no de fibra de vidrio. Si es usada revisa que no esté rota y que los zipper estén en buenas condiciones.

Estructura y espacio interior

Existen cuatro tipos de tiendas de campaña: la estructural, la canadiense, la de iglú y la de túnel. Las dos primeras, aunque tienen mucho espacio, son más pesadas. La de túnel es liviana pero su interior es reducido. Nuestra recomendación es la de iglú. Busca las que tengan doble techo, que sea autoportable o que no se tenga que clavar al suelo para armarla. Esto ayuda mucho al momento de moverla de lugar.

Clima y aislamiento

Las tiendas de campaña se clasifican por estaciones climatológicas. Las hay de una hasta de cuatro estaciones. La “4.ª estación” es el invierno con nieve. Si tu idea es viajar por un país tropical la de tres estaciones es la ideal. En lo que respecta al aislamiento, la impermeabilidad de las tiendas se mide en “columnas de agua”. Para ir sobre seguro, deberías buscar una tienda con unos 4,000 mm de columna de agua para el suelo y unos 2,500-3,000 para el techo. Debes revisar que tengan costuras termoselladas y solapas en la parte baja o suelo tipo bañera.

Color

Podría parecer una cuestión solamente estética, pero la verdad es que el color en una tienda de campaña para cicloturismo es un elemento de vital importancia. Unas tiendas con colores brillantes pueden hacernos difícil acampar en cualquier lugar sin despertar las suspicacias de autoridades o amigos de lo ajeno. Busca las tiendas de colores opacos, que se camuflen fácilmente con la naturaleza. Los colores verde, gris o marrón son los mejores.



Precio y dónde comprar

Si tu presupuesto es reducido puedes optar por algunos sitios donde venden artículos de campamento de segunda mano. Pero como último consejo te podemos decir: tengas la carpa que tengas, el equipamiento que tengas o el dinero que tengas, con lo que realmente se viaja es con ilusión, con coraje y ganas de aventura. No te preocupes si no tienes una tienda de campaña de marca, ¡lo importante es dónde se duerme, no lo que te cobija!