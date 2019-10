Economiza agua

Los limitados suministros de agua dulce no contaminada que tenemos en la actualidad hacen que cada día el agua sea uno de los recursos naturales más preciados en el planeta.

En nuestro tour pudimos conversar con muchas personas y todas tienen un común denominador: viven a diario una batalla por conseguir agua. Esta realidad es más evidente en la zona rural, pero incluso en la zona urbana esta realidad es cada día mayor.

Por tanto es importante que tomemos conciencia de la importancia del agua y de proteger nuestros ecosistemas naturales de daños mayores. La contaminación por basura y aguas residuales de los océanos, arroyos y lagos es uno de los mayores daños que hacemos a las fuentes de donde podríamos tener agua en el futuro.

Con las crecientes tasas de población y un porcentaje tan pequeño de toda el agua en la tierra apta para el consumo humano, solo tiene sentido cuidar este valioso recurso. Pero, ¿qué implica el conservar el agua?.

Fuente escasa. En la calle hacía Ciudad Barrios, San Miguel, los nacimientos de agua ahora son cada vez menos.

La conservación del agua significa utilizar adecuadamente nuestro limitado suministro de agua y cuidarlo sabiamente ya que dependemos del agua para todo en nuestra vida. Debemos aprender más sobre la conservación del agua y cómo podemos ayudar a preservarla para las futuras generaciones.

¨Hay una realidad que muchos no queremos ver y es que el suministro de agua disponible es finito, por lo que su ahorro y conservación no es un trabajo exclusivo del gobierno o la empresa privada. Es un problema de todos¨, comenta Milagro Paz, de 65 años.

La conservación del agua requiere de previsión y esfuerzo, todo ayuda. No pienses que lo que haces no importa o es poco. Todos podemos realizar cambios en nuestro estilo de vida para reducir el consumo de agua. El truco es hacer del ahorro del agua una forma de vida, no solo algo en lo que pensemos de vez en cuando.

12 litros por minuto se pueden botar en un chorro abierto

170 litros de agua consume una persona... ¡al día!