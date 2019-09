El Salvador se une por playas más limpias

Detener la contaminación ambiental es posible y lograrlo está al alcance de todos. El sábado 21 de septiembre se llevará a cabo en playa Las Hojas, La Paz, una jornada de limpieza como parte de la Semana de la Diplomacia Climática. Esta es promovida por la Unión Europea en El Salvador, el Fondo de Población de Naciones Unidas y Let’s Do It El Salvador.

Inspirada en recuperar el azul del océano, la campaña también retoma como eje central el azul de Los Pitufos, que como dijo Andreu Bassols, embajador de la UE en El Salvador: “Los Pitufos son un excelente símbolo de laboriosidad, implicación y de colaboración. Ellos nos enseñan a que tenemos la capacidad de resolver los problemas que creamos”.

Asimismo, el embajador invitó a más gente para que se inscriba en esta iniciativa, que también tiene el objetivo de sensibilizar a que no ensuciemos el medio ambiente con plástico, sobre todo con los de un solo uso. “Animen a sus familiares y amigos, unámonos y mostremos al mundo que juntos podemos lograr que el océano vuelva a ser grandioso”, enfatizó Bassols.

A esta actividad también se suma Let´s Do It El Salvador, como parte de Let´s Do It World, que en el marco del Día Mundial de Limpieza ya cuenta por el momento con 53 eventos de limpieza simultáneos en el país, con el apoyo de 32 aliados y la participación de nueve departamentos y 30 municipios.

Alejandra Rivera, directora de Let´s Do It El Salvador, explicó que la misión de esta acción es concientizar. “Todos somos parte de la problemática, pero también todos somos parte de la solución. Invitamos a mantener limpio durante todo el año, para que cada vez sea menos necesario estar realizando jornadas de limpieza, y así que el país se mantenga limpio”.

También agregó que a esta campaña nacional está invitada toda la familia. “Que vayan los niños con sus papás, que identifiquen los diferentes espacios donde pueden hacer un mejor país”, añadió Rivera.

En las redes sociales hay información sobre el Día Mundial de Limpieza, con los hashtags #EUBeachCleanup y #ODS14.

La Semana de Diplomacia Climática, además del evento de limpieza de playa, también cuenta con otras dos intervenciones que tienen que ver con ciudades verdes, un evento de independencia acústica, que será el 22 de septiembre en el parque Cuscatlán, donde habrá música y comida a partir de las 3 de la tarde.

Y el domingo 29 de septiembre, a las 7:30 de la mañana, el European Bike Ride, un esfuerzo con la Federación Salvadoreña de Ciclismo, un paseo por la ciudad en bicicleta. El punto de encuentro será el parque Bicentenario. La distancia a recorrer será de 21 km.

La oportunidad para lograr que los océanos sean más sanos está disponible para todos.

En 2018, más de 70 iniciativas y casi 3000 personas participaron en la campaña #EUBeachCleanup.