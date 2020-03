Familia cruza América en bicicleta y pasa por El Salvador

HONDURAS DA RECORD Entriamo nel nostro 11° Paese e usciamo in tempi da record: 4 notti e 5 giorni, wow, non é da noi ��!!! Per motivi di sicurezza avevamo deciso di scendere di quota dalle montagne del Nicaragua fino alla costa del Pacífico, percorrendo il tratto più breve del Paese lungo la Panamericana, fino a El Salvador. Sarà l'esperienza di viaggiare 4 anni in Latino America o il nostro atteggiamentento positivo alla vita, ma a parte complicazioni meccaniche alle bici (distrutti i cuscinetti del triciclo, 3 forature, 1 raggio rotto...) ed un calore pazzesco, tutto é andato molto meglio del previsto!! Entriamo pedalando tranquillamente attraverso caldissimi e aridi paesini rurali, i bambini escono camminando da scuola nelle loro uniformi e tutto sembra scorrere normalmente, nessun volto teso. Allora ci rilassiamo e passiamo il pomeriggio al parco. Una volta in più ci accorgiamo che i pericoli più grandi stanno nella nostra mente, niente panico e tutto andrà per il meglio! Cari amici, ci vedremo presto in El Salvador! �� . . . . . #happyfamily #happyfamilybiocycling #honduras #choluteca #nopanic #biocycling #cyclingcentralamerica #travelingwithkids #viaggiareconbambini #famigliainbicicletta #cyclingfamily #familyadventure #familytravel #familyonbikes #panamericana #ontheroad #cyclinghonduras #trets #hasebikes #yourspirit #yourlife #flattyre

