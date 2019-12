Gadgets básicos del ciclismo

En esta entrega te detallamos los accesorios básicos e indispensables con los que podemos salir a rodar sin problemas. Aunque sea un accesorio para la bicicleta o para nosotros es importante que nos aseguremos de que este sea el adecuado, tenga las medidas apropiadas y sea compatible con nuestro estilo de pedaleo y el uso que le demos a la bicicleta. Recuerda que las versiones económicas de muchos de los accesorios que encontrarás suelen durar menos. Evalúa muy bien tu inversión.

LENTES

Muy indispensable. En cuanto a los lentes consideramos que son indispensables para pedalear ya que te protegen de los rayos solares y sobre todo del polvo y el humo de los automóviles. El usar lentes en ciclismo es muy importante ya que, a pesar que consideres que no llevas mucha velocidad, un objeto lanzado por un auto puede impactar en tu ojo y causarte daño. Por eso consideramos que los lentes son de los artículos indispensables para el ciclismo, en cualquiera de sus disciplinas.

ROPA DE LICRA

No indispensable. Como bien dicen “el hábito no hace al monje” y en este caso se aplica muy bien. Aunque la ropa para ciclismo puede tener diversos precios puede llegar a ser un artículo de moda entre los ciclistas que los haga gastar mucho dinero. La ropa de licra hace aerodinámicos a los ciclistas de competencia, pero si no estás en este tipo de actividad una camiseta de licra o tela sintética que sea cómoda te podrá dar la misma funcionalidad que una específica para este deporte.

GPS

No indispensable. Aunque muchos ciclistas quieren tener uno de estos, cuando ven los precios desisten de la idea. Consideramos que a menos que seas un cicloturista o un ciclista de crosscountry te podría ser útil y sacarle mucho provecho. De lo contrario si eres un ciclista urbano o uno de ruta de tramos establecidos no es necesario. En todo caso tu teléfono móvil te podrá dar una información similar a través del mapa ya instalado de fábrica o alguna app que te brinde esta información.

BOMBA DE AIRE

Muy indispensable. Este se considera entre los accesorios para la autosuficiencia de los ciclistas y es uno de los que no debe faltar en nuestro equipo. Además de servirte para inflar tu cámara después de haber reparado un pinchazo, también te ayudará a prolongar la vida útil de tus llantas ya que podrás mantener una presión óptima en todo momento. Todas las bombas funcionan de manera similar, pero son los pequeños detalles los que hacen la diferencia, sobre todo en el precio.

LUCES

Muy indispensable. Lo primero que tenemos que considerar es la seguridad. Como ciclistas urbanos formamos parte del flujo vehicular y estamos expuestos a posibles accidentes con otros vehículos y peatones. La mejor manera de protegernos contra estos percances es mantenernos siempre visibles. Por esta razón un buen juego de luces es uno de los accesorios fundamentales para el ciclista urbano, pues no basta solo utilizar chaleco reflejante, bandas de colores fluorescentes y bandas reflejantes que son complementos para hacernos más visibles. Una buena recomendación es utilizar ropa de colores vivos, mantener las luces siempre encendidas, incluso durante el día, y especialmente durante la noche cuando hay que ser mucho más visible.

CASCO

Muy indispensable. Hay a quienes no les gusta usar casco porque se ven ñoños, se despeinan, les da calor o un sinfín de razones más. Por otro lado hay quienes creen que el uso del casco debería ser obligatorio. Desde nuestro punto de vista, el uso del casco puede evitarnos lesiones graves e inclusive salvarnos la vida. El uso de este debe ser responsabilidad de cada quien. Está comprobado que el uso del casco reduce en un 85 % el riesgo de sufrir una lesión severa en la cabeza.

GUANTES

Muy indispensable. Las razones para usar guantes incluyen un mejor agarre y control del manubrio, amortiguación adicional gracias a los modelos con inserciones acolchadas de gel u otros materiales que absorben las vibraciones del camino; y en caso de una caída o colisión, evitarán que te despellejes las manos. Además, te librarán de las molestas palmas sudorosas, te ayudarán a disminuir el entumecimiento de las manos, te proporcionarán una primera defensa contra caídas y choques, entre otros beneficios.

CICLOCOMPUTADORA

No indispensable. Las computadoras para bicicleta han triunfado en el ámbito de la bicicleta deportiva, o sea, la bicicleta de montaña, la bicicleta de carretera, el cicloturismo y en la bicicleta estática de entrenamiento. Los usuarios de la bicicleta urbana como sistema de transporte cotidiano, en general, no consideran que valga la pena equipar su bicicleta urbana o plegable con este artilugio, el cual sirve para llevar un registro de la distancia, velocidad, cadencia y calorías.

ÁNFORAS

Indispensable. Las botellas para agua pueden venir en diversos formas, materiales, marcas y tamaños, al igual que hay diversidad de precios. Pero al final todas tienen la misma función: poder llevar agua a la mano en nuestra bicicleta. Esto lo podrías conseguir de igual forma con una botella de agua desechable. Aunque consideramos que es un artículo indispensable, puedes ahorrarte algún dinero comprando ánforas básicas que te ofrecen la misma funcionalidad.

ZAPATOS

Muy indispensable. El uso de zapatos adecuados para este deporte es importante. Primero, busca unos que tengan un buen agarre en la suela y que esta no sea lisa. Cuando pones tu pie en el pedal este imprime una gran fuerza en este y algunas veces puede estar mojado o sucio y lo que menos quieres es que tu pie resbale a 50 km/h. Otro consejo importante es que compres un número más grande al que usualmente calzas para caminar. ¿Por qué? Al momento de pedalear los dedos del pie pueden topar en la punta del zapato y hacerte incómoda la pedaleada. Recuerda que estos zapatos son para pedalear y no caminar, esto significa que el pie dentro del zapato se comporta de manera diferente.