¿Has escuchado de El Peñón de Comasagua, en La Libertad, y sus leyendas?

Peñón de Comasagua, capricho de la naturaleza. . #elsalvador #sivar #travel #trip #peace #paradise #nature #travelling #tourism #naturephotography #ig_color #moodygrams #nature_perfection #photooftheday #master_shots #epic_captures #ig_shotz #mountains #adventure #landscape #landscapephotography #amazing #roadtrip #djiphantom4 #phantom4 #dronegear #dronephotography #dronelife

A post shared by urquillosv (@armandourquillo) on Jun 4, 2018 at 12:16pm PDT