KmCero503 ¿Dónde empiezo?

El cicloturismo tiene el poder de cambiar de manera sorprendente la forma en que vemos el mundo. Sin importar cuál sea nuestro destino ni la duración de nuestro viaje, este se convierte en una aventura. Claro, como todo en la vida, hay que ir preparados para enfrentar lo que viene. Aquí te dejamos algunos consejos para iniciarte:

Paso 1. Empieza con rutas cortas

Las rutas de fin de semana y trayectos cortos son la mejor forma para conocerte físicamente y probar la experiencia. Luego realiza rutas de más días, te podemos asegurar que quedarás enganchado. Puede que el entusiasmo te gane y quieras hacer de primeras una ruta de más de una semana y, como puede ser una gran experiencia, puede que quedes frustrado.

Paso 2. Realiza rutas trazadas

Una forma de tener una gran experiencia es tomar una ruta que alguien más haya hecho. Por ejemplo, las rutas que te hemos presentado en KmCero503. Estas te ayudaran a saber cómo planificarlas y tener un punto de referencia para planificar tu tour.

Paso 3. Define qué quieres

Si tu idea del ciclismo es recorrer muchos kilómetros en poco tiempo, descender colinas y volar por el aire o hacer piruetas en una sola llanta... Bueno, quizá el cicloturismo no sea lo tuyo, ya que esta es una actividad que debe hacerse lentamente, sin prisas. No hay carreras ni tiempos a vencer. La gran meta de un cicloturista es evitar la fatiga que se va acumulando en la ruta y administrar bien sus fuerzas. Sabrás a lo que nos referimos a partir del tercer día en ruta.

Paso 4. De lo poco, lo mejor

Al comenzar, siempre planifica para el primer día una etapa de 40 a 50 km, ya que irás tranquilamente adaptando tu cuerpo y conociendo tu bicicleta. A partir del segundo día puedes aumentar la distancia y hacer etapas de 50 a 60 km en promedio.

Paso 5. Evita el consumismo

Puedes pensar que para iniciar en esta disciplina necesitas el mejor equipo. Esto no es así, ya que si tu bicicleta es de gama media, de ruta o de montaña, puedes comenzar con ella. Consigue una parrilla y alforjas usadas que puedes encontrar a precios muy bajos en las tiendas de segunda mano. Incluso no es necesario tener alforjas: una mochila amarrada a la parrilla con cintas elásticas es una solución. No utilices la mochila en tus hombros, pues luego de varios kilómetros te resultará incomodo.

Paso 6. SI VAS A GASTAR DINERO...

Que sea en un buen sillín y una buena licra. Estas dos piezas del equipo vienen diseñadas en tallas y sexos. Si tienes dudas, acércate a una tienda especializada para que te asesoren.

Paso 7. Ayuda a los locales

Para un viaje de dos, tres o cuatro días no cargues saco de dormir o tienda, a no ser que sea estrictamente necesario. Planéalo para llegar cada noche a pueblos que tengan alojamiento, de esta manera contribuimos a la economía de los lugares que visitamos.

Paso 8. No hagas comidas copiosas a mediodía y evita el alcohol

Cena temprano y antes de irte a la cama estira y bebe mucha agua. Evita el alcohol. Acostúmbrate a comer poco pero continuamente durante el día.

Paso 9. conoce de mecánica

Es muy conveniente hacer un curso básico de mecánica que nos prepare para reparar las averías más comunes: pinchazos, rotura de cables o cadena, etcétera.

Paso 10. Estudia el mapa

Consulta la información de la ruta para saber qué necesitarás en el trayecto y conocer los puntos de atracción que podrás encontrar, esto te motivará mucho. Recuerda: el viaje comienza antes de dar la primera pedalada.

Paso 11. Si vas a ir acompañado, elige bien

Es terrible descubrir que nuestro compañero de viaje no está en nuestra misma sintonía y lo que para ti puede ser un viaje genial, al otro le parece una tortura.

Paso 12. Busca ayuda

Si no te sientes preparado para organizar un viaje, puedes acudir a colectivos ciclistas locales para que te inicies en rutas cortas. También puedes ver los capítulos de KmCero503 o contactarte con nosotros para aclarar tus dudas.